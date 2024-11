Giovedì andrà in scena il terzo quarto di finale della Coppa Davis dove si affronteranno Italia contro Argentina. Vediamo analisi, convocati, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse con Jannik Sinner e gli altri azzurri nettamente favoriti. Azzurre in finale anche di Billie Jean King Cup. Italia-Argentina Coppa Davis 21 novembre 2024.

Italia-Argentina Coppa Davis 21 novembre 2024: l’analisi del match di Davis Cup

Entrambe le squadre di Tennis, Italia-Argentina, arrivano a questo match valido per i quarti di finale della fase finale della Coppa Davis 2024, in gioco a Malaga

Le nazionali arrivano con dei giocatori in un periodo di forma molto diverso: da una parte troviamo l’Italia che si trova nel miglior momento storico, con Jannik Sinner numero uno al mondo, e come seconda testa di serie Lorenzo Musetti.

Dall’altra parte troviamo l’Argentina, con Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, che arrivano a questo match in un periodo di forma molto scostante.

I convocati di Italia ed Argentina per i quarti di finale di Coppa Davis

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, ha chiamato quatto giocatori ad affiancare Jannik Sinner, numero uno del mondo: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

L’Argentina, invece, si aggrapperà al talento di Sebastian Baez unito a Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Per il doppio ci sarà una coppia molto esperta composta da Andres Molteni e Maximo Gonzalez. Assente Horacio Ceballos (doppista numero 3 al mondo) per il rapporto conflittuale con il capitano, Guillermo Coria.

Precedenti Italia-Argentina in Coppa Davis

Sono cinque i precedenti tra Italia e Argentina, con un bilancio di 3-2 favorevole agli Azzurri. Il più recente risale alla fase a gironi della Coppa Davis del 2022, con successo della nostra nazionale grazie alle buone prestazioni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il più datato, invece, è del 1983, con sconfitta di Adriano Panatta contro Guillermo Vilas.

Guida TV Italia-Argentina: Davis Cup 2024

La sfida tra Italia e Argentina, valida per i quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2024, è in programma giovedì 21 novembre (a partire dalle 17.00) nella bellissima Martin Carpena Arena di Malaga, capace di accogliere fino a 11.300 spettatori.

I match saranno trasmessi in diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, ma saranno disponibili anche per gli abbonati al pacchetto Sky Sport (con annesse piattaforme Sky Go e Now).

Le migliori quote su Italia-Argentina di Coppa Davis

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match valido per i quarti di finale di Coppa Davis 2024 a Malaga. Le quote vedono favorita l’Italia a quota 1.13 su Sisal e NetBet mentre troviamo l’Argentina a quota 6.50 su Snai.

Le nostre scommesse su Coppa Davis: Italia-Argentina

Ci aspettiamo un match dominato dai nostri ragazzi, sia per quanto riguarda i singolaristi, che nel caso i doppisti. Le quote per gli azzurri sono minime, ma non vediamo altre opzioni al momento, e ve lo segnaliamo.

Billie Jean King Cup 2024: Italia in finale contro la Slovacchia

Non solo Davis Cup, ma siamo arrivati al gran finale anche della Billie Jean King Cup e pure qui l’Italia è protagonista e nettamente favorita in quota @1.25 per la vittoria nella finale contro la Slovacchia che si gioca fino @4 volte la posta.

Si tratta della seconda finale consecutiva per l’Italia in Billie Jean King Cup, la 7° nella storia delle azzurre, che sono arrivate al capitolo finale con Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Attenzione però alla sorprendente Slovacchia di capitan Liptak (roster: Sramkova, Schmiedlova, Hruncakova, Jamrichova, Mihalikova).

La finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia si giocherà mercoledì alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

PROGRAMMA COMPLETO FINALE BILLIE JEAN KING CUP

Ore 17:00 Primo singolare – Diretta tv su SuperTennis

Primo singolare – Diretta tv su SuperTennis A seguire Secondo singolare – Diretta tv su SuperTennis

Secondo singolare – Diretta tv su SuperTennis A seguire ev. Doppio – Diretta tv su SuperTennis

