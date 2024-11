Sabato andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Davis dove si affronteranno Italia contro Australia, uno scontro che abbiamo analizzato nel dettaglio, con gli Aussie che sognano la rivincita dopo la sconfitta in finale l’anno scorso, ma Jannik Sinner, Matteo Berrettini e gli altri azzurri di Volandri sono favoritissimi anche questa volta. Italia-Argentina Coppa Davis 23 novembre 2024, pronostici gratis tennis.

Italia-Australia Coppa Davis 23 novembre 2024: l’analisi del match

A Malaga continuano le fasi finali di Coppa Davis 2024, con la semifinale tra Italia-Argentina, in campo sabato 23 novembre dalle ore 13:00 alla alla Martin Carpena Arena.

Entrambe le squadre arrivano a questo match con dei giocatori in un periodo di forma molto buono: da una parte troviamo l’Italia, reduce da una grandissima vittoria contro l’Argentina, grazie al nostro super Jannik Sinner (il numero uno al mondo ha letteralmente dominato il match di singolare concedendoappena quattro palle break all’avversario). Dopo la sconfitta di Musetti contro Cerundolo, è salito in cattedra proprio Sinner, che prima ha demolito in due setBaez (6-2, 6-1), poi è tornato in campo nel doppio e insieme a Matteo Berrettini ha avuto la meglio sulla coppia formata da Gonzalez e Molteni (6-4, 7-5).

Dall’altra parte troviamo l’Australia che non è per niente da sottovalutare, dopo la vittoria contro la Spagna di Rafa Nadal. Sono tredici i precedenti tra Italia e Australia, con un bilancio favorevole agli oceanici per 8-5. L’incontro più recente risale alla finalissima della Coppa Davis 2023, con il successo della nostra nazionale grazie alle prestazioni di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il più datato, invece, è del 1928, quasi un secolo fa: in campo per gli azzurri c’erano De Morpurgo, De Stefani e Gaslini.

Migliori quote Italia-Australia, semifinali Davis Cup 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Tennis valida per le semifinali della Coppa Davis 2024 a Malaga. Azzurri nettamente favoriti con quota massima @1.30 su Sisal mentre la vittoria dell’Australia si gioca @3.50 su tutti i principali operatori in Italia, come Lottomatica e Snai.

Guida TV Italia-Australia. Dove vedere le partite di Tennis Coppa Davis?

La sfida tra Italia e Australia, valida per la semifinale delle Finals di Coppa Davis 2024, è in programma sabato 23 novembre (a partire dalle 13.00) nella bellissima Martin Carpena Arena di Malaga, capace di accogliere fino a 11.300 spettatori.

I match saranno trasmessi in diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, ma saranno disponibili anche per gli abbonati al pacchetto Sky Sport (con annesse piattaforme Sky Go e Now).

Quote Antepost: azzurri sempre più favoriti per il bis

Italia sempre più favorita per un altra vittoria in Coppa Davis a 1.55, con l’Australia prima inseguitrice, ma staccata a 5.00 volte la posta. Entrambe a quota 7.00 Germania e Olanda.

Le nostre scommesse su Italia-Australia, Davis Cup

Ci aspettiamo un match molto combattuto che pensiamo possa finire proprio al doppio decisivo, ma che anche questa volta andrà dalla parte degli azzurri. Decidiamo dunque di puntare sulla vittoria dell’Italia a quota 1.30.

