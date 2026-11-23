La Coppa Davis torna ad accendere i riflettori su Bologna. Dal 24 al 29 novembre, la BolognaFiere Arena sarà la cornice della manifestazione di tennis che riunisce le otto migliori nazionali qualificate alla fase finale impegnate nella corsa al titolo. Anteprima Coppa Davis 2026.

Anteprima Coppa Davis 2026: Final 8 a Bologna

Italia insegue uno storico poker consecutivo, la quinta affermazione se si considera anche quella del 1976 nella Coppa Davis 2026 dal 24 al 29 novembre a Bologna dove si giocano le Final 8 di questa edizione della Davis Cup, uno degli ultimi appuntamenti dell’anno di tennis.

Gli azzurri giocano in casa ma quest’anno non potranno contare su Jannik Sinner così che l’Italia scivola al 3° posto tra le favorite, dietro alla Spagna di Carlos Alcaraz, assente lo scorso anno. Gli azzurri finiscono dietro anche alla Germania del nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev, che proprio con lo spagnolo ha giocato il capitolo conclusivo delle ATP Finals.

Format. Il torneo a otto squadre prevede la formula a eliminazione diretta, si parte dai quarti di finale. Ogni tie (sfida tra due nazioni) consiste in un massimo di tre partite giocate in un giorno: due singolari e, se necessario, un doppio decisivo.

Montepremi. Vincitrice: 1,5 milioni di dollari. Finalista: 1 milione di dollari. Semifinaliste: 500.000 dollari ciascuna. Nazionali eliminate ai quarti: 350.000 dollari ciascuna.

Programma completo e Guida TV Final 8 Davis Cup 2026

Il programma delle Final 8 prende il via martedì 24 novembre e culmina con la finalissima di domenica 29 novembre. Tutti i match delle Final 8 di Bologna saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. In caso di qualificazione dell’Italia, la semifinale di venerdì 27 e la finale di domenica 29 della Nazionale azzurra saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Martedì 24 novembre, ore 16:00: Repubblica Ceca – Canada

Mercoledì 25 novembre, ore 16:00: ITALIA – Corea del Sud

Giovedì 26 novembre, ore 10:00: Gran Bretagna – Germania

Giovedì 26 novembre, ore 17:00: Austria – Spagna

Venerdì 27 novembre, ore 16:00: prima semifinale (vincente Rep. Ceca–Canada vs vincente Italia-Corea)

Sabato 28 novembre, ore 12:00: seconda semifinale (vincente Gran Bretagna–Germania vs vincente Austria–Spagna)

Domenica 29 novembre, ore 15:00: finale della Coppa Davis 2026

Coppa Davis: gli azzurri e tutti i convocati delle nazionali

Senza Sinner l’Italia ha in Flavio Cobolli (reduce dalle Finals dove non è riuscito a brillare) il suo tennista più in alto nel ranking al numero #7 (dopo aver toccato un picco fino al #6). Oltre al debutto alle Finals in questo 2026 ha centrato la sua prima finale Slam, in un anno da 37 vittorie e 27 sconfitte (57,8% di successi) nel circuito principale, 1 titolo ATP 500 vinto (su 3 finali disputate) e 1 titolo nel doppio misto, oltre a 6 semifinali e 8 quarti di finale complessivi. Eccellente nei tornei del Grande Slam con 12 vittorie e 4 sconfitte (75%) e solido nei Masters 1000 (10-8). Dopo un avvio difficile agli Australian Open e la semifinale a Delray Beach, ha conquistato l’ATP 500 di Acapulco. Per Cobolli è stato il primo trofeo sul cemento e il terzo titolo ATP in carriera, risultato che lo ha fatto entrare per la prima volta nella Top 15. Dopo aver raggiunto la finale all’ATP 500 di Monaco di Baviera (battendo Zverev in semifinale), a Parigi ha vissuto il torneo della carriera: da testa di serie n. 10 ha scalato tutto il tabellone fino all’atto conclusivo sul Philippe-Chatrier, arrendendosi solo al quinto set ad Alexander Zverev (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6). È diventato così il terzo giocatore nato negli anni 2000 (dopo Alcaraz e Sinner) a raggiungere una finale Slam. Ha replicato i quarti di finale a Wimbledon (battendo anche Alex de Minaur negli ottavi) e ha raggiunto la semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati, risultati che il 24 agosto lo hanno spinto fino al n. 6 del mondo. In primavera aveva inoltre vinto il titolo di doppio misto a Indian Wells insieme a Belinda Bencic.

Lorenzo Musetti è reduce da un’annata dai due volti, iniziata con il suo best ranking al n. 5 del mondo, condizionata da uno stop fisico nella parte centrale, ma chiusa in grande ripresa con il ritorno al successo ATP dopo quattro anni. Il bilancio complessivo del 2026 parla di 30 vittorie e 15 sconfitte (66,7% di successi), 1 titolo in singolare vinto (su 2 finali disputate) e 1 titolo in doppio, oltre a 3 semifinali e 7 quarti di finale complessivi. Il toscano ha mostrato un rendimento positivo contro tennisti in top-10: 4 vittorie e 2 sconfitte (66,7%). Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale nei Masters 1000 di Madrid e Roma, uno stop fisico lo ha costretto a saltare la parte centrale della stagione su terra ed erba (inclusi Roland Garros e Wimbledon), facendolo scivolare fuori dalla Top 20. Al rientro estivo sul cemento nordamericano ha comunque centrato i quarti a Washington e nel Masters 1000 di Cincinnati. Il finale di stagione ha segnato il suo pieno recupero. A fine ottobre ha conquistato l’ATP 250 di Lione battendo in semifinale Flavio Cobolli e in finale Taylor Fritz (6-3, 6-4), tornando a sollevare un trofeo ATP in singolare a quattro anni di distanza dal successo di Napoli 2022. A inizio novembre, al Masters 1000 di Parigi, ha sconfitto Alexander Zverev (7-6, 6-2) proprio nel giorno dell’esordio del tedesco da nuovo numero 1 del mondo, chiudendo poi l’annata con la semifinale all’ATP 250 di Stoccolma.

L’Italia conterà anche su Luciano Darderi in una stagione dove si è consacrato arrivando a toccare il #16 del ranking mondiale ATP (ora si è assestato al #21). Nonostante qualche momento di alti e bassi (36 vittorie e 27 sconfitte, 57,1% di successi), conta 1 titolo vinto (su 3 finali ATP disputate), oltre a 6 semifinali e 9 quarti di finale complessivi. Il successo (il 5° ATP) è arrivato lo scorso marzo a Santiago. Ancora letale sulla terra battuta (22-11, 66,7%), ma ha compiuto un enorme salto di qualità sul cemento(13-14 tra outdoor e indoor), superficie su cui fino al 2025 faticava molto.

Ci sarà Andrea Vavassori per il doppio, ma non il suo solito compagno. La stagione di Simone Bolelli infatti si conclude con una doppia delusione, l’eliminazione nella fase a gironi dell ATP Finals, in doppio in tandem proprio con Vavassori, e la bocciatura in Coppa Davis da parte di Filippo Volandri che gli ha preferito Matteo Berrettini per la Final Eight. Dopo aver concluso la collaborazione con il piemontese, Bolelli ha deciso di proseguire per un altro anno nel circuito ATP, facendo coppia con Manuel Guinard, mentre Vavassori si unirà a Marcelo Arevalo.

Torniamo alla nazionale azzurra di Davis Cup chiudendo proprio con Matteo Berrettini che alla fine si è meritato la chiamata dopo un 2026 iniziato con un uscita addirittura dalla top-100 mondiale, ma ora il romano è risalito al #43 del ranking ATP. Il bilancio complessivo del 2026 parla di 22 vittorie e 18 sconfitte nel circuito maggiore (55% di successi). Nessun titolo vinto (per la prima volta dal 2023), con come migliori risultati stagionali i quarti di finale al Roland Garros e negli ATP 500 di Rio de Janeiro e Vienna. Berrettini ha comunque tenuto un ottimo ruolino di marcia nei Major con 7 vittorie e 3 sconfitte (70% di successi). Dopo aver saltato gli Australian Open ed essere uscito al primo turno a Madrid e Roma, Berrettini è scivolato fino alla 105ª posizione mondiale a fine maggio. Proprio da n. 105 del mondo, a Parigi ha vissuto il momento più alto dell’anno arrivando ai quarti del Roland Garros dove si è arreso solo al ritiro nei quarti nel derby contro Matteo Arnaldi (sotto 5-7, 2-5), risultato che gli ha comunque permesso di rientrare subito in Top 50. Nell’ultima parte dell’anno sul cemento indoor europeo ha mostrato un ottimo livello di gioco, centrando i quarti a Vienna e gli ottavi al Masters 1000 di Parigi, ma è stato frenato da nuovi problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro prima di affrontare Carlos Alcaraz a Parigi.

ITALIA: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori

Corea del Sud: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan, Nam Jisung

Repubblica Ceca: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl, Adam Pavlasek

Canada: Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Duncan Chan, Alexis Galarneau, Keegan Rice

Gran Bretagna: Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten, Neal Skupski

Germania: Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Austria: Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler

Spagna: Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez, Marcel Granollers

Quote Antepost: chi vincerà la Coppa Davis 2026

Vediamo anche le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Coppa Davis 2026. Come anticipato, senza Sinner, l’Italia @6.00 scivola al terzo posto, dietro alle grandi favorite, Spagna @2.10 e Germania @3.50. Gli azzurri sono inoltre agganciati dalla Repubblica Ceca @6.00 poi c’è un salto netto col Canada @17.00.

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