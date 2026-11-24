Dopo aver visto l’anteprima della Davis Cup 2026 di tennis, con tutto quello che c’è da sapere su questa manifestazione per nazionali, entriamo nel vivo delle Final Eight di Bologna con il quarto di finale col Pronostico Italia-Corea 25 novembre 2026.

Pronostico Italia-Corea 25 novembre 2026: analisi e precedenti

La Coppa Davis 2026 è pronta a entrare nel vivo a Bologna per le Final 8 in programma dal 24 al 29 novembre, dove davanti al proprio pubblico l’Italia tre volte campione in carica vuole continuare a scrivere la storia. Gli Azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri scenderanno in campo per la prima volta contro la Corea del Sud ai quarti di finale.

Le principali insidie coreane sono Sonwoo Kwon (ex n°52 al mondo) e Hyeon Chung (di cui si ricorda l’exploit alle semifinali degli Australian Open 2018, prima di finire martoriato dai guai fisici) ma gli azzurri, anche senza Sinner, partono nettamente favoriti e con un roster di tennisti di qualità nettamente superiore alla Corea. Flavio Cobolli è reduce dalle ATP Finals di Torino e abbiamo altri tennisti in top-30 come Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, oltre a Matteo Berrettini che è stato convocato all’ultimo da Volandri, al posto del doppista Simone Bolelli.

Non tira comunque una buona aria in casa Italia. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non sembrano ancora aver seppellito l’ascia di guerra: la fine dell’amicizia tra i due sarebbe, infatti, legata a una relazione extraconiugale tra il carrarino e l’ex compagna del romano con la situazione che non si è sistemata nonostante la convocazione di entrambi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante la sessione fotografica ufficiale e la conferenza stampa, Berrettini e Musetti sono stati collocati ai due estremi del gruppo senza scambiare parole insieme davanti ai giornalisti. In aggiunta, sui campi di allenamento, Berrettini ha condiviso una sessione con l’amico Flavio Cobolli, mentre Musetti ha, addirittura, preferito raggiungere lo spagnolo Rafael Jodar per scambiare qualche colpo. Dando per scontata la presenza di Flavio Cobolli come primo singolarista, è probabile che capitan Filippo Volandri si troverà a decidere tra Musetti e Berrettini il nome del secondo singolarista con l’obiettivo di aggiudicarsi la quarta Insalatiera consecutiva: non proprio il clima ideale per centrare una nuova grande impresa.

Sono tre in totale i precedenti tra Italia e Corea del Sud nella storia della Coppa Davis, tutti vinti dagli Azzurri. Le due nazionali torneranno ad affrontarsi per la prima volta dal 2020, quando la formazione capitanata da Filippo Volandri superò per 4-0 gli asiatici nel turno di Qualifiers andanto in scena a Cagliari, sulla terra battuta. Gli altri precedenti risalgono al 1981 (4-1 a Sanremo) e 1987 (3-2 a Seoul). L’eventuale semifinale sarà contro la vincitrice tra Cechia e Canada, in programma il giorno precedente.

Coppa Davis: programma e guida tv Italia-Corea del Sud

La sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2026, andrà in scena mercoledì 25 novembre a partire dalle ore 16:00. Gli incontri si disputeranno sul campo indoor del nuovo impianto della BolognaFiere Arena, a Bologna.

Le Finals di Coppa Davis saranno trasmesse integralmente su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming e SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. A partire dalle semifinali le partite sono disponibili sulla Rai, la televisione pubblica, e ugualmente in streaming su Raiplay. Il quarto di finale Italia-Corea del Sud sarà quindi disponibile in tv soltanto su SuperTennis, con diretta streaming visibile gratuitamente sul sito dell’omonimo canale o su SuperTennis+.

Mercoledì 25 novembre, ore 16:00

1° singolare tra i numeri due: accoppiamenti da definire

2° singolare tra i numeri uno: accoppiamenti da definire

A seguire l’eventuale doppio

Davis Cup Final 8: i convocati di Italia e Corea del Sud

ITALIA

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

COREA DEL SUD

Kwon Soonwoo

Chung Hyeon

Park Uisung

Hong Seongchan

Nam Jisung

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