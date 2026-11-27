L’esordio delle Final 8 di Davis Cup dell’Italia a Bologna non è stato semplice, con gli azzurri costretti al doppio decisivo contro la Corea del Sud, e nella giornata di venerdì c’è la seconda sfida contro la Cechia, un avversario da non sottovalutare. Pronostico Italia-Cechia 27 novembre 2026.

Pronostico Italia-Cechia 27 novembre 2026: analisi e precedenti

Continua la corsa dell’Italia del Tennis verso la 4° Coppa Davis, ma l’inizio delle Final 8 di Bologna sono state in salita per i ragazzi di Filippo Volandri, che hanno battuto la Corea del Sud, ma solo per 2-1 al doppio finale e decisivo con Matteo Berrettini ed Andrea Vavassori dopo che Lorenzo Musetti aveva fatto il suo vincendo il primo singolo contro Hong, ma Flavio Cobolli dopo di lui si è arreso a sorpresa a Kwon, n° 139 del ranking ATP, col risultato di 3-6 7-6(3) 7-6(5).

Ora ci sarà la Cechia, capitanata da Tomas Berdych, che ha sbrigato senza problemi la pratica Canada già con i match singolari. Il punto fermo è sicuramente Jiri Lehecka (n.14 al mondo), autore di un ottimo finale di stagione sul cemento con la finale a Tokyo e Basilea ma anche con il successo in tre set contro Felix Auger-Aliassime nel quarto di finale contro il Canada. Per quanto riguarda il secondo singolarista rimane invece aperto il ballottaggio tra Jakub Mensik (n.15) e Tomas Machac (n.59). Nell’eventuale doppio decisivo i candidati principali sono gli specialisti Patrik Rikl (n.36) e Adam Pavlasek (n.41).

C’è un solo precedente tra Italia-Cechia in questa competizione e risale alla Coppa Davis 2012, quando gli Azzurri persero 4-1 nel primo turno disputatosi dal 10 al 12 febbraio a Ostrava contro la Nazionale che si sarebbe poi laureata campionessa a fine anno. C’è in realtà un altro scontro all’ARAG World Team Cup 2006, dove i nostri si arresero 2-1. Chi esce vincitore da questo incontro staccherà il pass per la finale di domenica, che mette in palio l’Insalatiera della Davis Cup.

Coppa Davis: programma e guida tv Italia-Cechia

La sfida tra Italia e Cechia, valida per la semifinale di Coppa Davis 2026, andrà in scena venerdì 27 novembre a partire dalle ore 16:00. Gli incontri si disputeranno sul campo indoor del nuovo impianto della BolognaFiere Arena, a Bologna.

Le Finals di Coppa Davis saranno trasmesse integralmente su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming e SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. A partire dalle semifinali le partite sono disponibili sulla Rai, la televisione pubblica, e ugualmente in streaming su RaiPlay.

Venerdì 27 novembre, ore 16:00

1° singolare tra i numeri due: Lorenzo MUSETTI (ITA) – Tomas MACHAC/Jakub MENSIK (CZE)

2° singolare tra i numeri uno: Flavio COBOLLI (ITA) – Jiri LEHECKA (CZE)

A seguire l’eventuale doppio

Davis Cup Final 8: i convocati di Italia e Cechia

ITALIA

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

CECHIA

Jiri Lehecka

Jakub Mensik

Tomas Machac

Adam Pavlasek

Patrik Rikl

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