E’ stato un 2024 spettacolare per l’Italia con Jannik Sinner che ha appena vinto il suo 2° slam stagionale da numero 1 al mondo, in uno US Open che ha visto trionfare anche Errani e Vavassori nel doppio misto e non dimentichiamo il bronzo olimpico di Musetti, il ritorno di Berrettini e Jasmine Paolini astro nascente nel WTA. Ora l’Italia sogna di difendere il titolo e portare a casa per il secondo anno di fila la Davis Cup. Anteprima Coppa Davis 2024.

Anteprima Coppa Davis 2024: azzurri per la vittoria in back to back

Un 2024 spettacolare per il tennis italiano come abbiamo detto, che era già iniziato0 con la vittoria della Coppa Davis L’obiettivo ora è mettere la classica ciliegina sulla torta provando a rivincere la Davis Cup 2024 dove siamo tra i favoriti, anche se la presenza di Jannik Sinner è ancora da verificare. Anche senza il numero 1 al mondo le scelte e le possibilità di bis dell’Italia sono tante.

Settimana di riposo anche per Lorenzo Musetti, ma non tante selezioni possono vantare altri quattro giocatori in top 50, con tre di questi chiamati per l’appuntamento di Bologna. Filippo Volandri farà infatti affidamento su Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, oltre a Simone Bolelli e Andrea Vavassori che compongono uno dei migliori doppi della stagione.

I match dell’Italia saranno fruibili in tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri incontri del girone dell’Italia saranno visibili su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutti i match del girone dell’Italia saranno disponibili in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

Anteprima Coppa Davis 2024: gli avversari nel girone dell’Italia

Ecco il girone degli azzurri con gli avversari ai raggi X. Cominciamo dalla prima squadra che affronteranno gli azzurri: il Brasile senza Thiago Seyboth Wild (ad oggi è numero 2 brasiliano), Thiago, Monteiro, primo giocatore dei verdeoro per ranking è uscito subito agli US Open, e non sembra nel suo miglior momento visto che poi nel Challenger di Genova è stato eliminato da Francesco Passaro nei quarti di finale al tie-break del terzo set. Interesse sul giovane Joao Fonseca, classe 2006 che quest’anno ha già fatto vedere valide qualità, ma ancora fuori dalla top 150 del ranking. Il team è chiuso da Felipe Meligeni Alves che non dovrebbe rappresentare un grande problema, mentre può fare meglio il doppio, formato da uno storico specialista quale Marcelo Melo e da Rafael Matos.

Nel Belgio la variabile principale riguarda l’assenza di David Goffin, già comunicata da tempo. Presente invece Zizou Bergs che quest’anno è rientrato nei primi 80 del ranking ATP. Da decidere il ballottaggio del secondo singolarista con Joris de Loore, Raphael Collignon e Alexander Blockx che Steve Darcis ha deciso di portare tutti a Bologna in attesa di sciogliere i dubbi e fare la sua scelta. Confronto abbastanza incerto con due top del doppio, Sander Gillé e Joran Vliegen, quest’anno vincitori a Montecarlo e l’anno scorso finalisti Slam al Roland Garros.

Infine, alla domenica, i Paesi Bassi, la selezione più quotata con Tallon Griekspoor, autore di una stagione costante che lo ha tenuto attorno al 30° posto ATP, che Botic van de Zandschulp che si è rimesso in sesto ed è stato capace di diventare il terzo giocatore a sconfiggere per tre set a zero Carlos Alcaraz al secondo turno degli US Open (poi è uscito con il futuro semifinalista Jack Draper). Il doppio, salvo stravolgimenti e sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere formato da Robin Haase e da Wesley Koolhof. Anche in questo caso si tratta di una coppia da tenere d’occhio, sebbene meno collaudata di altre (hanno giocato assieme poche volte e tutte tra il 2018 e 2019 e solo Koolhof è uno specialista di doppio).

Anteprima Coppa Davis 2024: programma completo Davis Cup

Il Gruppo A con i ragazzi di capitan Filippo Volandri che giocheranno le partite in casa a Bologna, ed inizieranno il loro cammino mercoledì 11 contro il Brasile, venerdì 13 contro il Belgio e domenica 15 settembre contro i Paesi Bassi.

La prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis si giocherà in 4 diverse città: a Bologna (Gruppo A), Valencia (Gruppo B), Zhuhai (Gruppo C) e Manchester (Gruppo D), le prime 2 di ciascun girone andranno ai quarti.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Martedì 10 settembre 15.00 Paesi Bassi – Belgio

Mercoledì 11 settembre 15.00 Italia – Brasile

Giovedì 12 settembre 15.00 Paesi Bassi – Brasile

Venerdì 13 settembre 15.00 Italia – Belgio

Sabato 14 settembre 15.00 Belgio – Brasile

Domenica 15 settembre 15.00 Italia – Paesi Bassi

Valencia (Spagna) – Gruppo B

Martedì 10 settembre 16.00 Australia – Francia

Mercoledì 11 settembre 16.00 Cechia – Spagna

Giovedì 12 settembre 16.00 Australia – Cechia

Venerdì 13 settembre 16.00 Francia – Spagna

Sabato 14 settembre 16.00 Cechia – Francia

Domenica 15 settembre 11.00 Australia – Spagna

Zhuhai (Cina) – Gruppo C

Martedì 10 settembre 08.00 italiane Germania – Slovacchia

Mercoledì 11 settembre 05.00 italiane Stati Uniti – Cile

Giovedì 12 settembre 05.00 italiane Germania – Cile

Venerdì 13 settembre 08.00 italiane Stati Uniti – Slovacchia

Sabato 14 settembre 08.00 italiane Germania – Stati Uniti

Domenica 15 settembre 05.00 italiane Slovacchia – Cile

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo D

Martedì 10 settembre 14.00 italiane Canada – Argentina

Mercoledì 11 settembre 14.00 italiane Finlandia – Gran Bretagna

Giovedì 12 settembre 14.00 italiane Canada – Finlandia

Venerdì 13 settembre 14.00 italiane Gran Bretagna – Argentina

Sabato 14 settembre 14.00 italiane Finlandia – Argentina

Domenica 15 settembre 14.00 italiane Canada – Gran Bretagna

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.