Pronostico Zverev-Rune 3 giugno 2024. In questo articolo vediamo analisi, comparazione delle migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sugli ottavi di finale del French Open maschile. Ecco i nostri pronostici quotidiani e gratuiti sul Roland Garros di Tennis.

Pronostico Zverev-Rune 3 giugno 2024: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo l’analisi di questo match valido per gli Ottavi di finale del French Open 2024, il Roland Garros. Alexander Zverev (#4 al mondo) ha passeggiato nei primi turni, ma poi si è dovuto impegnare sabato, fino al 5° set, contro l’olandese Griekspoor.

Holger Rune (#13) invece ha avuto vita facile contro Kovalik sabato, subito dopo la dispendiosa sfida vinta 3-2 dal norvegese contro il nostro Cobolli. I due in passato si sono affrontati solo una volta, sempre sulla terra rossa, ma in quel caso di Monaco di Baviera, torneo di casa di Zverev che nel 2022 venne eliminato con un secco 0-2 da Rune.

Pronostico Zverev-Rune 3 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match valido per gli ottavi di finale del French Open 2024 maschile:

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Holger Rune

In questo audio le idee del nostro esperto sulle scommesse di Tennis, Brian, che ci da una doppia chiave di lettura, per una quota bassa ma solida @1.50, e una più difficile e azzardata, ma di valore @3+.

