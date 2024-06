Quarti Roland Garros 2024. Aggiornamenti dal French Open dove siamo arrivati ai quarti di finale dei tabelloni maschili e femminili, e riusciamo a portare due azzurri tra i migliori otto: Sinner e Paolini. Vediamo i prossimi accoppiamenti, le possibili semifinali e le quote antepost aggiornate.

Quarti Roland Garros 2024: Tabellone maschile

Il tabellone maschile del Roland Garros 2024 arriva ai quarti di finale, dopo la vittoria in rimonta di Alexander Zverev sul danese Holger Rune a notte fonda nell’ultimo ottavo. A conti fatti tra i migliori 8 del torneo figurano i primi 4 della classifica mondiale insieme a quattro teste di serie tra la numero 7 e la 11, che non hanno lasciato spazio dunque ad outsider più lontani nel ranking ATP.

Nonostante le tante difficoltà affrontate contro Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, il n.1 del seeding Novak Djokovic è ancora in gioco nel Major parigino e sfiderà ai quarti lo specialista della terra battuta Casper Ruud. Da monitorare però le condizioni del serbo (infortunatosi al ginocchio destro), che potrebbe anche decidere di non scendere in campo domani contro il norvegese. Il vincente di questa partita troverà in semifinale uno tra il tedesco Zverev (#4) e l’australiano Alex De Minaur (#11), già bravissimo ad arrivare sin qui su una superficie che non ha mai digerito fino in fondo.

Nella parte bassa del tabellone l’Italia proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista con il numero 2 al mondo Jannik Sinner, che affronta quest’oggi il veterano bulgaro Grigor Dimitrov (#10) con all’orizzonte una eventuale sfida in semifinale contro il vincente del big match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (#3) ed il greco Stefanos Tsitsipas (#9).

TABELLONE QUARTI DI FINALE ROLAND GARROS 2024

Novak Djokovic (1) vs Casper Ruud (7)

Alexander Zverev (4) vs Alex De Minaur (11)

Carlos Alcaraz (3) vs Stefanos Tsitsipas (9)

Jannik Sinner (2) vs Grigor Dimitrov (10)

Quarti Roland Garros 2024: Tabellone femminile

Si sono conclusi anche tutti i match degli ottavi del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis, che ha visto il completamento del quarto turno e per l’Italia si registra il passaggio ai quarti di Jasmine Paolini.

Jasmine Paolini, numero 12 del seeding, infatti, rimonta la russa Elina Avanesyan, sconfitta con il punteggio di 4-6 6-0 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco, ed ai quarti la sfida sarà con la numero 4 del tabellone, la kazaka Elena Rybakina, la quale regola invece l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 15, con lo score di 6-4 6-3 in un’ora ed undici minuti.

Nella parte bassa del tabellone, invece, la russa Mirra Andreeva piega Varvara Gracheva col punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 32 minuti, ed ai quarti di finale se la vedrà con la numero 2 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, la quale liquida la testa di serie numero 22, la statunitense Emma Navarro, con lo score di 6-2 6-3 dopo un’ora ed undici minuti di gioco.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost. I problemi spingono Djokovic lontano dal primo posto di Alcaraz, con Sinner primo avversario dello spagnolo. Sale leggermente anche la quota di Zverev dopo la faticosa rimonta con Rune, mentre si dimezza la quota di Ruud che avevamo consigliato a 13 volte la posta, e che ora si gioca @7.50. Nel femminile domina sempre la Swiatek in una lavagna chiusa proprio dalla nostra Paolini @67 volte la posta per la vittoria sulla terra rossa parigina.

