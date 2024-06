Semifinali Roland Garros 2024. Gli ultimi aggiornamenti dal French Open dove avremo una azzurra in semifinale dello slam di tennis sulla terra rossa parigina anche nel tabellone femminile, si tratta di una fantastica Jasmine Paolini. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle semifinali e una quota maggiorata e di valore su Jannik Sinner.

Semifinali Roland Garros 2024: tabellone maschile

La sfida più attesa alle semifinali del French Open 2024 è certamente la sfida tra Carlos Alcaraz-Jannik Sinner di cui abbiamo già parlato in un video analisi (con free pick) di ieri con Brian. Sinner si presenta da numero 1 al mondo, da campione dell’ultimo slam, e con un record stagionale di 33-2 che parla da solo. Lo spagnolo dalla sua ha la maggior incisività sulla terra rossa, ma noi crediamo che Sinner vincente, e un altra idea è Sinner OVER 19.5 GAMES. In 5 match al Roland Garros il fenomeno altoatesino ha servito 31 aces a fronte di 13 doppi falli complessivi. Sinner ha anche le capacità per vincere, anche se è dato sfavorito oltre la pari. Se volete azzardare la vittoria di Sinner, che ci sta tutta, continuate a leggere l’articolo per beccarvi una quota maggiorata @8.00 per l’altoatesino in finale al Roland Garros.

L’altra semifinale ci interessa da vicino a sua volta, e non per un motivo di tifo come per Sinner, ma di scommesse, visto che si affrontano Casper Ruud-Alexander Zverev, che sono anche i due su cui abbiamo puntato in antepost per la vittoria finale. Da una parte siamo certi di avere uno dei due certamente in semifinali, ma va da se che ne perderemo anche uno, e al momento i bookmakers non sanno sbilanciarsi visto che entrambi sono dati circa alla pari in quota per la vittoria del match. Nelle ultime ore il tedesco ha preso un leggero vantaggio, con la quota in calo sotto @1.90. 5 i precedenti, con Zverev che aveva vinto i primi 3, ma ha perso i due match più recenti, tra cui la semifinale qui al Roland Garros, anche lo scorso anno giocata tra questi due tennisti.

Semifinali Roland Garros 2024: tabellone femminile

I riflettori del tennis italiano sono puntati ovviamente sul nuovo numero 1 al mondo, Jannik Sinner, un numero 1 che prima non aveva MAI portato la bandiera italiana, ma anche nel femminile abbiamo un giovane talento in ascesa, quello di Jasmine Paolini che arriva in semifinale a Roland Garros, ed ora affronterà la fenomenale Mirra Andreeva che però potrebbe presentarsi un pò a credito di energie visto che ha concluso un durissimo quarto di finale contro Aryna Sabalenka meno di 24 ore fa. Paolini invece ha messo a segno un grande upset su Elena Rybakina e si presenta anche con un pò più di esperienza con i suoi 28 anni, rispetto all’avversaria che però è appoggiata dalle quote dei bookmakers come favorita. Noi crediamo in Paolini in finale, per una vittoria in quota @2.20 (quota che sta calando) anche se la giocata migliore potrebbe essere OVER 21.5 GAMES @1.85.

Nell’altra semifinale si affrontano Iga Swiatek-Coco Gauff. Difficile andare contro la numero 1 al mondo e grande favorita (@1.11), la Swiatek che ha vinto il French Open in 3 delle ultime 4 edizioni, inoltre Coco Gauff ha vinto solo 1 degli 11 precedenti contro Swiatek, e lo ha fatto lo scorso anno su una superficie molto diversa, un cemento veloce. Sulla terra rossa Swiatek è particolarmente devastante e qui non ci aspettiamo sorprese, anzi il tutto potrebbe concludersi abbastanza velocemente per un Under 18.5 Games, come lo scorso anno ai quarti, quando Iga superò 6-4-6-2 Coco, oltre all’ancora più netto 6-1, 6-3 in finale l’anno prima (la settimana scorsa altra vittoria di Swiatek contro Gauff, in questo caso da Over games con 6-4, 6-3 finale.

