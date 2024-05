Pronostici Antepost Roland Garros 2024. Dopo i primi match il nostro Brian ha scelto le quote che ritiene di maggior valore per questo secondo slam stagione di Tennis, il French Open.

Pronostici Antepost Roland Garros 2024: le nostre scelte sui vincitori

Dopo le prime sfide del Roland Garros 2024 abbiamo scelto le quote che al momento riteniamo di maggior valore sulla vittoria finale del French Open 2024 maschile. Come favorito andiamo su Alexander Zverev che ha superato bene l’ostacolo Nadal al primo turno, e arriva in forma dopo la vittoria a Roma; mentre l’azzardo è Casper Ruud.

VINCITORI FRENCH OPEN 2024

Alexander Zverev @6.00

Casper Ruud @12.00

Pronostici Antepost Roland Garros 2024: le attuali quote

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del French Open, maschile e femminile.

