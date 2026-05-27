Pronostico Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo: analisi, quote e scommesse tennis, Roland Garros del 28-05-2026

Giovedì a Parigi torna in campo Jannik Sinner al French Open. Dopo la vittoria all’esordio su Tabur, il numero 1 al mondo continua la sua corsa al Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello del più noto Francisco. Pronostico Sinner-Cerundolo 28 maggio 2026

Pronostico Sinner-Cerundolo 28 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Jannik Sinner ha iniziato la sua corsa parigina al Roland Garros regolando per 3 set a 0 Clement Tabur, pur concedendo anche qualcosa di troppo nel finale all’avversario entrato nel main draw grazie ad una wild card, e al prossimo turno sfiderà un avversario già affrontato nel 2023 a Wimbledon. Sappiamo già tanto di Sinner, inutile continuare a citare i suo numeri da record, approfondiamo il suo avversario argentino.

Juan Manuel Cerundolo ha avuto la meglio nella battaglia contro il britannico Jacob Fearnley al primo turno. Nato a Buenos Aires il 15 novembre 2001 in una famiglia dal DNA sportivo. Il padre Toto è stato un tennista professionista, prima di iniziare la carriera da allenatore. La madre Maria Azulina è una psicologa dello sport, mentre la sorella Maria Constanza è una giocatrice di Hockey su Prato. Se il suo cognome non vi suona nuovo è perchè è molto noto al grande pubblico il fratello maggiore Francisco, attuale numero 26 del ranking ATP. A soli 19 anni è salito alla ribalta per la clamorosa vittoria all’ATP 250 di Cordoba, all’esordio assoluto nel circuito maggiore. Un problema all’anca ha rallentato la sua crescita ma nel 2025 è tornato ai vertici raggiungendo la finale a Gstaad dopo le vittorie su Auger-Aliassime e Ruud. Nel maggio 2026, grazie alla dodicesima vittoria nei Challenger conquistata a Bordeaux, raggiunge il suo career best con la 56a posizione nel ranking ATP.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo?

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il secondo Slam stagionale.

Migliori quote per Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo

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Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo

Jannik Sinner ha già affrontato Juan Manuel Cerundolo in carriera, ma quello di Parigi sarà il primo confronto sulla terra rossa. L’unico precedente risale infatti al 2023, nel primo turno di Wimbledon. L’italiano si impose in 3 set, 6-2 6-2 6-2. Sulla terra rossa parigina Cerundolo non è mai andato oltre il secondo turno, lo scorso anno era stato sconfitto dal serbo Medjedovic. Il match potrebbe giocarsi in giornata questa volta per Sinner, occhio alle temperature altissime attese a Parigi in questi giorni.

PRONOSTICO: SINNER -9.5 GAMES @1.73

Programma Day 5 French Open

Gli italiani in campo

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) – primo match sul Philippe-Chatrier (il programma inizia alle 12:00) [10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN) – primo match sul Court 7 (il programma inizia alle 11:00)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA) – terzo match sul Court 6 (il programma inizia alle 11:00)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE) – quarto match sul Court 14 (dalle 11:00)

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA) – quarto match sul Philippe-Chatrier (non prima delle 20:15)

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) [30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA) [1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA)

non prima delle 20:15

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA)

J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA)

[4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY)

R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN)

[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA) [4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG) [9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE)

COURT 14 – dalle ore 11:00

[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA)

H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA)

A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE)

COURT 7 – dalle ore 11:00

[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN) [25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA)

M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA)

L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA)

COURT 6 – dalle ore 11:00

F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA)

[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA)

K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT)

COURT 9 – dalle ore 11:00

Match da definire

M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE)

Match da definire

Match da definire

COURT 10 – dalle ore 11:00

O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS)

Match da definire

Match da definire

Match da definire

COURT 12 – dalle ore 11:00

J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR)

M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL)

D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI)

Match da definire

COURT 13 – dalle ore 11:00

Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL)

A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON)

Match da definire

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