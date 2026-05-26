Secondo turno complicato al Roland Garros per Lorenzo Sonego che sfiderà l’americano Tommy Paul, fresco della finale (persa) ad Amburgo, e avanti nei precedenti contro l’azzurro. Paul apre favorito dalle quote per la sfida di mercoledì a Parigi per il French Open di tennis. Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026.

Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Tommy Paul match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Grazie al successo in cinque set con il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert, Lorenzo Sonego ha interrotto una striscia di cinque sconfitte di fila nel circuito ATP maturata dopo il lungo stop per l’infortunio al polso rimediata all’Australian Open.

Reduce dalla finale raggiunta ad Amburgo, dove si è arreso al sorprendente peruviano Ignacio Buse, l’americano Tommy Paul ha piegato l’australiano Rinky Hijikata all’esordio a Parigi, toccando quota 25 vittorie nel 2026 a fronte di dieci sconfitte.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Tommy Paul?

La sfida sulla terra rossa di Parigi è programmata per mercoledì 27 maggio 2026 e sarà visibile su Eurosport.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Tommy Paul

I due tennisti si sono affrontati 4 volte, con 3 vittorie di Paul che ha vinto l’unica sfida sulla terra rossa, nel lontano 2015 a Lecce, e poi solo scontri sul cemento, con altre 2 vittorie di Paul, compresa la più recente in un altro slam, lo US Open del 2024 dove lo statunitense vinse 3-1. Sonego ha vinto 2-0 a Cincinnati tre anni prima, il suo unico successo contro questo avversario. Ci aspettiamo un altro successo per Paul, e con un margine finale di almeno 7 games.

PRONOSTICO: PAUL -6.5 GAMES @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.