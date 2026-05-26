Pronostico Lorenzo Sonego-Tommy Paul: le scommesse sul 2° turno Roland Garros del 27 maggio 2026

Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026
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26 Maggio 2026

Secondo turno complicato al Roland Garros per Lorenzo Sonego che sfiderà l’americano Tommy Paul, fresco della finale (persa) ad Amburgo, e avanti nei precedenti contro l’azzurro. Paul apre favorito dalle quote per la sfida di mercoledì a Parigi per il French Open di tennis. Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026.

Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Tommy Paul match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Grazie al successo in cinque set con il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert, Lorenzo Sonego ha interrotto una striscia di cinque sconfitte di fila nel circuito ATP maturata dopo il lungo stop per l’infortunio al polso rimediata all’Australian Open.

Reduce dalla finale raggiunta ad Amburgo, dove si è arreso al sorprendente peruviano Ignacio Buse, l’americano Tommy Paul ha piegato l’australiano Rinky Hijikata all’esordio a Parigi, toccando quota 25 vittorie nel 2026 a fronte di dieci sconfitte.

Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026

Pronostico Sonego-Paul 27 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Tommy Paul?

La sfida sulla terra rossa di Parigi è programmata per mercoledì 27 maggio 2026 e sarà visibile su Eurosport.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Sonego-Tommy Paul
27/06/2026
22:00
Bookmaker12
5.501.14
5.001.17
5.201.14
5.751.14
5.201.14

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Tommy Paul

I due tennisti si sono affrontati 4 volte, con 3 vittorie di Paul che ha vinto l’unica sfida sulla terra rossa, nel lontano 2015 a Lecce, e poi solo scontri sul cemento, con altre 2 vittorie di Paul, compresa la più recente in un altro slam, lo US Open del 2024 dove lo statunitense vinse 3-1. Sonego ha vinto 2-0 a Cincinnati tre anni prima, il suo unico successo contro questo avversario. Ci aspettiamo un altro successo per Paul, e con un margine finale di almeno 7 games.

PRONOSTICO: PAUL -6.5 GAMES @1.75

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