Pronostico Jannik Sinner-Clement Tabur: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis, Roland Garros del 26-05-2026

Pronostico Sinner-Tabur 26 maggio 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
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25 Maggio 2026

Inizia il French Open del numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner, che sta riscrivendo i libri della storia del gioco con 6 Master 1000 vinti di fila, e ora l’altoatesino punta al secondo slam dell’anno, il Roland Garros, dove è favorito, anche perchè come abbiamo visto nelle anteprime, a Parigi non ci sarà Alcaraz, l’unico capace di tenere testa a Jannik in questo momento. Pronostico Sinner-Tabur 26 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Tabur  26 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Clement Tabur match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Torna in campo al Roland Garros dopo la sconfitta in finale dello scorso anno l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo. L’altoatesino si presenta a Parigi in super forma, con 6 Master 1000 vinti di fila, e una serie di numeri da record impressionanti.

Il primo avversario di Jannik al French Open sarà il padrone di casa Clement Tabur, classe 2000 che ha recentemente raggiunto il proprio best ranking ATP al numero 165 e che è entrato nel tabellone principale dello Slam parigino grazie a una wild card.

Pronostico Sinner-Tabur 26 maggio 2026

Pronostico Sinner-Tabur 26 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Clement Tabur?

Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di martedì 26 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15. La sfida non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Clement Tabur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Clement Tabur
25/05/2026
22:00
Bookmaker12
1.0120.00
1.0150.00
1.0114.00
1.0120.00
1.0111.00

Le nostre scommesse per Jannik Sinner-Clement Tabur

Sulla carta ovviamente non c’è storia, e solitamente è difficile giocare su Jannik nei primi turni, con tante volte che abbiamo analizzato il match ma proposto un no bet visto le quote microscopiche, o le linee di handicap enormi, come in questo caso, ma contro Tabur, in questo momento, Sinner dovrebbe vincere davvero in scioltezza sui tre set.

PRONOSTICO: SINNER -10.5 GAMES @1.73

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