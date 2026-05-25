Inizia anche il French Open 2026 di tennis di Luciano Darderi che martedì sarà in campo contro l’austriaco Sebastian Ofner, in un match in cui l’italo-argentino apre nettamente favorito, con l’avversario che non sembra in un buon momento. Pronostico Darderi-Ofner 26 maggio 2026.

Pronostico Darderi-Ofner 26 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Sebastian Ofner match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio al Roland Garros 2026 di tennis anche per il numero 14 del seeding al French Open (e numero 17 al mondo), l’azzurro Luciano Darderi che di recente è arrivato sino alla semifinale a Roma, persa contro Ruud, e ha continuano la sua preparazione per Parigi con un ATP Amburgo che lo ha visto arrendersi a De Minaur.

Dall’altra parte l’austriaco Sebastian Ofner, numero 112 al mondo, che è reduce da due sconfitte, quella del secondo turno a Roma contro un altro italiano, Sinner, e poi è stato subito battuto da favorito al primo turno a Ginevra, contro il padrone di casa Feidbausch, numero 366 al mondo, che lo ha fatto fuori con un netto 2-0.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Sebastian Ofner?

L’incontro del primo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’austriaco sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di martedì 26 maggio, sul Court 7. Il match non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Le migliori quote su Luciano Darderi-Sebastian Ofner

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse per Luciano Darderi-Sebastian Ofner

Nei due precedenti, entrambi sul circuito maggiore, la situazione è in parità sull’1-1. L’italo-argentino si presenta però in ottima forma in questo scontro e secondo noi vincerà, evitando di arrivare al quinto set decisivo.

PRONOSTICO: DARDERI -1.5 SET @1.65

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