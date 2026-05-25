Pronostico Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino: analisi e scommesse tennis sul derby azzurro a Roland Garros

Pronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
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25 Maggio 2026

Derby azzurro al primo turno del French Open 2026, un altro derby in verità per Andrea Pellegrino che per accedere al tabellone principale del Roland Garros aveva superato Cecchinato nelle qualificazioni e ora incontra Flavio Cobolli che vuole riscattare la delusione di Roma. Pronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026.

Pronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Dimenticare la delusione per l’inattesa sconfitta patita a Roma e la prematura eliminazione subita al primo turno di Amburgo torneo in cui ha trionfato lo scorso anno, per continuare a puntare in alto. Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci giocherà subito un derby azzurro al primo turno.

Andrea Pellegrino, reduce dall’eccellente percorso compiuto a Roma, arriva al confronto con il blasonato connazionale sulle ali dell’entusiasmo. L’esperto giocatore pugliese ha saputo trovare la giusta continuità e dopo lo splendido torneo agli internazionali d’Italia, ottavi di finale e prova di carattere contro Sinner, ha centrato la qualificazione grazie al successo ottenuto nel derby contro Marco Cecchinato. Chi passa affronta al secondo turno il vincente del confronto Wu-Giron.

Pronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026

Pronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino?

La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1,  Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. 

Le migliori quote su Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino
25/05/2026
22:00
Bookmaker12
1.333.25
1.333.40
1.333.35
1.303.40
1.353.15

Le nostre scommesse per Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino

I due giocatori italiani si sono sfidati 4 volte in carriera, dal 2021 al 2023, e sempre su terra rossa, quindi abbiamo uno storico affidabile che ci dice che Pellegrino vinse il primo confronto a Roma, ma poi è stato Cobolli a trionfare sempre.

PRONOSTICO: OVER 35.5 GAMES @1.72

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