Continua il French Open, lo slam sulla terra rossa parigina, e nel 2° turno in programma mercoledì, torna in campo Matteo Berrettini che dopo aver superato bene Fucsovics si presenta da favorito anche contro il padrone di casa Arthur Rinderknech. Pronostico Berrettini-Rinderknech 27 maggio 2026.

Pronostico Berrettini-Rinderknech 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Arthur Rinderknech ha spazzato via Rodionov con un netto 3-0 al primo turno del French Open. Il padrone di casa, numero 25 al mondo, aveva scelto Ginevra per prepararsi allo slam parigino, e in quel torneo aveva raggiunto i quarti, prima di fermarsi contro Bublik in un match combattuto e chiuso al 3° set. Pur essendo cresciuto tennisticamente in Francia, la terra battuta è storicamente la superficie in cui fatica di più. Si tratta di un giocatore che preferisce le superfici veloci del cemento.

Matteo Berrettini è uscito dalla top-100 del ranking mondiale, scendendo al 105° posto dopo alcune prestazioni deludenti, anche se a Parigi ha iniziato bene con un 3-1 su Fucsovics. La superficie preferita dal romano è l’erba, e tutti abbiamo ancora in mente la splendida finale raggiunta a Wimbledon nel 2021, ma nonostante le sue caratteristiche fisiche, Berrettini si adatta sorprendentemente bene ai campi in terra battuta. Ha conquistato ben 6 dei suoi titoli ATP proprio sul rosso (tra cui spiccano i tornei di Gstaad, Belgrado, Marrakech e Kitzbühel).

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech?

La sfida sulla terra rossa di Parigi è programmata per mercoledì 27 maggio 2026 e sarà visibile su Eurosport.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech

Nell’unico precedente tra i due, al secondo turno dello US Open 2023, sul cemento, il francese ha vinto a causa del ritiro di Berrettini. Il tennista romano fu costretto ad abbandonare il match sul punteggio di 6-4, 5-3 in favore del transalpino dopo una brutta torsione alla caviglia. In questa sfida Berrettini è leggermente favorito, noi vediamo meglio Rinderknech, ma di poco, e non ce la sentiamo di prenderlo vincente, ma giochiamo Over games aspettandoci un match comunque combattuto dai due.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.72

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