Pronostico Federico Cinà-Jesper De Jong: analisi e scommesse tennis, French Open del 27-05-2026

Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Avatar
di
26 Maggio 2026

Il giovane Federico Cinà si è regalato la prima vittoria nel main draw di uno slam di tennis, e ora prova a continuare il suo cammino al Roland Garros nel secondo turno di mercoledì mattina, quando sfiderà Jesper De Jong a Parigi per il French Open. Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026.

Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Federico Cinà-Jesper De Jong match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Duello inedito a cui il 19enne palermitano si approccia dopo essere diventato il primo tennista nato nel 2007 a vincere un match nel tabellone principale di uno Slam. Federico Cinà ha infatti superato Opelka al primo turno, in un match combattuto fino al 5° set. Il siciliano aveva iniziato il suo cammino dalle qualificazioni superando in serie: Watanuki, Tomic e Galerneau nel match decisivo per entrare nel main draw.

Dall’altra parte, l’olandese Jesper De Jong ha sfruttato il ripescaggio da lucky loser nel tabellone principale (aveva perso il match decisivo contro Zheng), arrivato grazie al forfait di Arthur Fils, e al primo turno ha superato in quattro set Stan Wawrinka.

Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026

Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Federico Cinà-Jesper De Jong?

La partita, in programma per mercoledì 27 maggio 2026, è disponibile sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) oppure Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211).

Migliori quote per Federico Cinà-Jesper De Jong

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Federico Cinà-Jesper De Jong
27/06/2026
22:00
Bookmaker12
2.101.75
2.101.73
2.121.67
2.201.67
2.121.67

Le nostre scommesse su Federico Cinà-Jesper De Jong

Primo scontro in carriera tra i due tennisti. Anche se l’esperienza è dalla parte del 25enne orange, riteniamo ugualmente che questo match non sia fuori dalla portata di Cinà per un match da Over.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.70

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
SITO BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostico Jannik Sinner-Clement Tabur: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis, Roland Garros del 26-05-2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostico Jannik Sinner-Clement Tabur: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis, Roland Garros del 26-05-2026
25 Maggio 2026
Pronostico Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech: analisi e scommesse 2° turno tennis Roland Garros del 27-05-2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostico Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech: analisi e scommesse 2° turno tennis Roland Garros del 27-05-2026
26 Maggio 2026
Pronostico Lorenzo Sonego-Tommy Paul: le scommesse sul 2° turno Roland Garros del 27 maggio 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostico Lorenzo Sonego-Tommy Paul: le scommesse sul 2° turno Roland Garros del 27 maggio 2026
26 Maggio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.