Il giovane Federico Cinà si è regalato la prima vittoria nel main draw di uno slam di tennis, e ora prova a continuare il suo cammino al Roland Garros nel secondo turno di mercoledì mattina, quando sfiderà Jesper De Jong a Parigi per il French Open. Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026.

Pronostico Cinà-De Jong 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Federico Cinà-Jesper De Jong match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Duello inedito a cui il 19enne palermitano si approccia dopo essere diventato il primo tennista nato nel 2007 a vincere un match nel tabellone principale di uno Slam. Federico Cinà ha infatti superato Opelka al primo turno, in un match combattuto fino al 5° set. Il siciliano aveva iniziato il suo cammino dalle qualificazioni superando in serie: Watanuki, Tomic e Galerneau nel match decisivo per entrare nel main draw.

Dall’altra parte, l’olandese Jesper De Jong ha sfruttato il ripescaggio da lucky loser nel tabellone principale (aveva perso il match decisivo contro Zheng), arrivato grazie al forfait di Arthur Fils, e al primo turno ha superato in quattro set Stan Wawrinka.

Guida TV Tennis: dove vedere Federico Cinà-Jesper De Jong?

La partita, in programma per mercoledì 27 maggio 2026, è disponibile sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) oppure Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211).

Migliori quote per Federico Cinà-Jesper De Jong

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Federico Cinà-Jesper De Jong

Primo scontro in carriera tra i due tennisti. Anche se l’esperienza è dalla parte del 25enne orange, riteniamo ugualmente che questo match non sia fuori dalla portata di Cinà per un match da Over.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.70

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