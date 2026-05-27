Pronostico Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas: analisi e scommesse tennis, 2° turno Roland Garros del 28-05-2026

Pronostico Arnaldi-Tsitsipas 28 maggio 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
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27 Maggio 2026

Il secondo turno del French Open, secondo slam della stagione di tennis, sulla terra rossa di Parigi, al Roland Garros, mette Matteo Arnaldi di fronte ad un giocatore di lungo corso, che è stato tra i migliori al mondo, anche se sta attraversando un periodo di calo in questa fase della sua carriera, il greco Stefanos Tsitsipas. Pronostico Arnaldi-Tsitsipas 28 maggio 2026

Pronostico Arnaldi-Tsitsipas 28 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Dopo aver battuto in quattro set il pericoloso olandese, Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì 28 maggio per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista ligure è reduce da un buon periodo in termini di risultati e potenzialmente può in grado di mettere in difficoltà il suo prossimo avversario anche se parliamo di un giocatore molto esperto.

Sulla strada parigina di Arnaldi ci sarà infatti Stefanos Tsitsipas visto che parliamo di un giocatore dall’ottimo palmares. Il greco ha raggiunto per esempio due finali Slam (di cui una proprio sulla terra rossa parigina persa da 2-0 sopra contro Novak Djokovic), i tre titoli a Montecarlo ed il trionfo alle ATP Finals 2019, ma il 27enne nativo di Atene si è reso protagonista di una flessione importante nelle ultime stagioni e oggi occupa il 79° posto del ranking mondiale. 

Pronostico Arnaldi-Tsitsipas 28 maggio 2026

Pronostico Arnaldi-Tsitsipas 28 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas?

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il secondo Slam stagionale.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas
28/05/2026
22:00
Bookmaker12
2.401.57
2.381.57
2.351.55
2.251.60
2.411.55

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas

Un solo precedente tra i due, quando Tsitsipas si impose in rimonta per 3-1 agli ottavi di questo torneo nel 2024. Le cose questa volta potrebbero essere più complicate per il greco, e giochiamo Over games sperando in un Arnaldi competitivo.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.65

Programma Day 5 French Open

Gli italiani in campo

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) – primo match sul Philippe-Chatrier (il programma inizia alle 12:00)

[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN) – primo match sul Court 7 (il programma inizia alle 11:00)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA) – terzo match sul Court 6 (il programma inizia alle 11:00)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE) – quarto match sul Court 14 (dalle 11:00)

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA) – quarto match sul Philippe-Chatrier (non prima delle 20:15)

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG)

[30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA)

[1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA)

non prima delle 20:15

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA)

J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA)

[4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY)

R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN)

[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA)

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG)

[9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE)

COURT 14 – dalle ore 11:00

[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA)

H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA)

A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE)

COURT 7 – dalle ore 11:00

[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN)

[25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA)

M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA)

L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA)

COURT 6 – dalle ore 11:00

F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA)

[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA)

K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT)

COURT 9 – dalle ore 11:00

Match da definire

M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE)

Match da definire

Match da definire

COURT 10 – dalle ore 11:00

O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS)

Match da definire

Match da definire

Match da definire

COURT 12 – dalle ore 11:00

J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR)

M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL)

D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI)

Match da definire

COURT 13 – dalle ore 11:00

Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL)

A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON)

Match da definire

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