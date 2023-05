Pronostico Tabilo-Vavassori Roland Garros 2023. Giovedì 25 maggio andrà in scena il match fra Alejandro Tabilo e Andrea Vavassori valido per l’acceso al tabellone principale del Roland Garros. Vediamo i migliori pronostici tennis sul 2° slam stagionale, il French Open.

Pronostico Tabilo-Vavassori Roland Garros 2023: lo stato di forma dei tennisti

Vavassori ha iniziato questo 2023 con dei grandissimi risultati,sopratutto la prima qualificazione al tabellone principale di un Master 1000.

Dall’altra parte Tabilo dopo una fine di stagione molto travagliata, in questo inizio di stagione sta riprendendo il feeling con il campo e questo lo dimostra la vittoria del Challanger a Francavilla pochi giorni fa.

I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Tabilo-Vavassori Roland Garros 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Vavassori a quota @1.50 mentre troviamo Tabilo a quota @2.50. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa tra i due.

FREE PICK Roland Garros 2023 (French Open)

Ci aspettiamo una partita molto tesa e combattuta in quanto il vincitore riuscirà ad accedere al tabellone principale di Roland Garros. Entrambi i giocatori sono dotati di buon servizio,ma sopratutto tendono a chiudere il punto in pochi colpi.

Ci aspettiamo una grande partenza da entrambi,ma attenzione che alla lunga potrebbe venir fuori il mancino Cileno. Decidiamo comunque di non sbilanciarci su nessuno e optiamo per un OVER 22.5 GAME che troviamo a quota @1.80.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.