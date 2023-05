Domani 30 maggio 2023, andrà in scena la partita di tennis tra Gael Monfils e Sebastian Baez, partita valida per l’acceso al secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2023, in corso di svolgimento a Parigi in Francia. Gael Monfils-Sebastian Baez, quote scommesse e pronostico tennis Roland Garros 2023.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Il tennistra francese Gael Monfils, dopo il lungo stop che l’ha tenuto fermo quasi un anno è reduce da molte sconfitte ai primi turni dei tornei di tennis da lui disputati. Le abilità di questo giocatore sono infinite, ma attenzione che in uno slam 3 su 5 set, potrebbe risentire molto la fatica.

Dall’altra parte della rete troviamo un Sebastian Baez, che non è nel suo miglior periodo di forma, dopo molte sconfitte inaspettate con giocatori molto al di sotto delle sue capacità. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Sebastian Baez, offerta a quota 1.25 su Starcasinò e a quota 1.30 su Sisal, mentre il successo di Gael Monfils, è pagato a quota 4.10.

Pronostico Gael Monfils-Sebastian Baez

Sono due giocatori molti simili, ad entrambi piace scambiare molto e portare all’estremo il proprio avversario. Ci aspettiamo un match molto combattuto, sopratutto perché il tifo parigino ha sempre accompagnato Monfils in partite entusiasmanti.

Alla lunga purtroppo non vediamo come Monfils però possa portare a casa questo match, poiché la sua resistenza al momento non è al massimo della sua forma. Decidiamo dunque di puntare su una comba molto particolare: Monflis vince il primo set e perde la partita a quota 5.00.

