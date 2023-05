Domani 1 giugno 2023, andrà in scena il match fra Andrea Vavassori e Genaro Alberto Olivieri, valido per l’acceso al terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2023. Pronostici Tennis Roland Garros: Genaro Alberto Olivieri-Andrea Vavassori del 01/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questa partita e il pronostico dei nostrio esperti.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Sicuramente le prime sorprese di questo Roland Garros di tennis 2023, sono proprio i due tennisti che si affronteranno domani. Entrambi i giocatori sono partiti dalle qualificazioni e sono arrivati fino al terzo turno del torneo.

Andrea Vavassori è reduce da una partita spettacolare contro il serbo Kecmanovic, vinta recuperando due set. Dall’altra parte della rete Genaro Alberto Olivieri, nel tabellone principale anche lui ha vinto in rimonta contra Mpetshi.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Andrea Vavassori, offerta a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.48 su Sisal, mentre il successo di Genaro Alberto Olivieri, è pagato a quota 2.85.

Pronostici Tennis Roland Garros: Genaro Alberto Olivieri-Andrea Vavassori

La posta in palio è molto alta per entrambe i tennisti. Andrea Vavassorim sta dimostrando di riuscire a tenere un ritmo altissimo anche per molte ore. Genaro Alberto Olivieri, invece da buon giocatore argentino è in grado di tenere la palla il più possibile in campo senza mai fare errori. Alla lunga però, siamo convinti che la pesantezza di palla dell’italiano possa davvero fare la differenza.

Il nostro pronostico su questa partita è la vittoria di Vavassori a quota 1.45. Attenzione anche al 3-0/3-1 dell’italiano che paga circa 2.30.

