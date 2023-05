Giovedì 1 giugno 2023, è in programma al torneo di tennis Roland Garros di Parigi, la partita che vede opposti il campione danese Holger Rune e il tennista di casa Gael Monfilis. Pronostici Roland Garros 2023: Holger Rune-Gael Monfils, quote scommesse e stato di forma per questo match valido per l’accesso al terzo turno del tabellone principale.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Il tennista francese Gael Monfils, è reduce da una grandissima prestazione dove ha vinto in rimonta per 3 set a 2 al termine di una maratona infinita contro il tennista argentino Sebastian Baez. Attenzione solo alla forma fisica di Monfils che durante gli ultimi minuti della partita con Baez ha avuto dei crampi.

Dall’altra parte della rete troviamo Holger Rune, che arriva a questo match del Roland Garros 2023, dopo una vittoria per 3-1 ai danni di Eubanks. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi qui a Parigi.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Holger Rune, offerta a quota 1.07 su Starcasinò e a quota 1.08 su Sisal, mentre il successo di Gael Monfils, è pagato a quota 8.00.

Pronostici Roland Garros 2023: Holger Rune-Gael Monfils

Gael Monfils ha dimostrato che anche a 36’ anni nulla è impossibile, grazie al pubblico parigino. Ci aspettiamo una partita combattuta sin dai primi punti. Holger Rune in questo momento è nettamente favorito sia per forma fisica, sia per gioco. Attenzione però che giocare contro Monfils in questo stadio può diventare davvero un inferno.

Il nostro pronostico su questa partita è la vittoria di un set di Gael Monfils a quota 2.10

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.