Per i pronostici di tennis, oggi andiamo ad analizzare l’incontro in programma venerdì 2 giugno 2023 al Roland Garros 2023, che vede sfidarsi il nostro Fabio Fognini, opposto al tennista austriaco Sebastian Ofner. Partita valida per il quarto turno del torneo di tennis in corso di svolgimento a Parigi. Pronostici Tennis Roland Garros: Fabio Fognini-Sebastian Ofner del 02/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker sul vincitore della partita, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Il tennista italiano, Fabio Fognini, è reduce da delle grandissime prestazioni ottenute in questa settimana. La prima grande partita di tennis giocata è stata quella che ha visto Fognini eliminare il tennista Auger Aliassime, in soli 3 set. Poi ha eliminato Kubler sempre in 3 set, ma con una partita più combattuta.

Dall’altra parte della rete troviamo un Sebastian Ofner in forma, che è arrivato fin qui grazie anche alle qualificazioni. Grandissima la sua prestazione contro Korda, che gli ha permesso di giocare questo match contro Fabio Fognini.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Fabio Fognini, offerta a quota 1.70 su Starcasinò e a quota 1.72 su Sisal, mentre il successo di Sebastian Ofner , è pagato a quota 2.10.

Pronostici Tennis Roland Garros: Fabio Fognini-Sebastian Ofner

L’esperienza di Fabio Fognini su questa superficie lo rende il super favorito per questo match. Attenzione però che l’austriaco è un giocatore molto ostico su questa superficie. Fabio dovrà essere bravo a non dare la possibilità a Ofner di giocare con i piedi in campo, ma dovrà cercare di farlo stare sempre lontano dalla riga di fondo. Il nostro pronostico su questa partita è la vittoria di Fabio Fognini a quota 1.72

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.