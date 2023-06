Per i pronostici di tennis, oggi andiamo ad analizzare l’incontro in programma lunedì 5 giugno 2023 al Roland Garros 2023, che vede opposti il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, contro il giocatore tedesco Alexander Zverev. Partita valida gli ottavi di finale del torneo di tennis in corso di svolgimento a Parigi. Pronostici Tennis di Oggi: Grigor Dimitrov-Alexander Zverev ottavi di finale Roland Garros, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Grigor Dimitrov, arriva a questa importante partita degli ottavi di finale del Roland Garros, senza aver concesso ancora nessun set ai suoi avversari. E nella partita giocata contro Daniel Altamaier, ha giocato un tennis eccelente chiudento l’incontro con il punteggio di 6-4/6-3/6-1.

Alexander Zverev, ha giocato una bellissima partita di tennis, nel turno precedente di questo torneo in corso di svolgimento a Parigi. Infatti ha superato Frances Tiafoe in 4 set, dopo essere andato sotto il primo set, ma giocando il resto del match alla grande esprimendo un gioco molto fluido ed efficace. I due giocatori si sono già affrontati 4 volte in carriera e conduce Zverev per 3 vittorie contro una di Dimitrov.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Alexander Zverev, offerta a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.50 su Sisal, mentre il successo di Grigor Dimitrov è pagato a quota 2.60.

Pronostici Tennis di Oggi: Grigor Dimitrov-Alexander Zverev

Noi ci aspettiamo una partita molto combattuta, per Grigor Dimitrov è un grande tennista molto tattico, mentre il punto forza di Alexander Zverev è il suo gioco da fondo campo, dove è difficili per i suoi avversari portare a casa il punto. Ed è per questo motivo che il nostro pronostico pende a favore della vittoria del tennista tedesco a quota 1.50.

