Domenica 11 giugno 2023, a Parigi, capitale della Francia, andrà in scena la finale del torneo di tennis Roland Garros 2023, tra il campione serbo Novak Djokovic e il tennista norvegese Casper Ruud. Pronostico Novak Djokovic-Casper Ruud, finale Roland Garros di tennis del 11/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico gratuito elaborato dai nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti prima di questa finale

Se domani Novak Djokovic vincesse la finale del Roland Garros, sarebbe il tennista ad avere vinto più slam nella storia del tennis, ben 23, superando Feder e Nadal entrambi fermi a quota 22.

Il tennista serbo si è qualificato per la finale superando Carlo Alcaraz per 3 set a 1, ma c’è da segnalare che il tennista spagnolo ha in pratica giocato solo due set, poi ha subito i crampi e negli altri due set ha difatto solo fatto presenza.

Casper Ruud invece ha centrato questa finale del torneo di tennis Roland Garros 2023, superando in semifinale il giocatore tedesco, Alexander Zverev, con il punteggio di 3 set a 0, con i parziali di 6-3/6-4/6-0. I precedenti tra i due tennisti, vedono Novak Djokovic in vantaggio per 4 a 0 negli scontri diretti contro Casper Ruud.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.15 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Casper Ruud è pagato a quota 4.50.

Pronostico Novak Djokovic-Casper Ruud, finale Roland Garros

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita dominata da Novak Djokovic, con il tennista serbo che alzaerà il ritmo e sarà molto difficile per Casper Ruud stare in partita. Per questo vi consigliamo la vittoria di Novak Djokovic per 3 set a 0 a quota 2.50.

