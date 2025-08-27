Mattia Belucci chiamato ad una vera e propria impresa, superare il numero due al mondo, Carlos Alcaraz. Servirà un vero miracolo per l’azzurro, ma non dimentichiamo che qui a NY il murciano è uscito di scena a sorpresa anche lo scorso anno, quindi mai dire mai. Pronostico Bellucci-Alcaraz 27 agosto 2025.

Pronostico Bellucci-Alcaraz 27 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Mattia Bellucci ha centrato per la seconda volta di fila il secondo round dello Slam newyorchese e battendo Shang Juncheng si è regalato il big match col numero 2 al mondo. Chi si qualifica, dovrà poi vedersela contro il vincente del confronto tra Luciano Darderi e Eliot Spizzirri, quindi c’è la possibilità di un altro derby azzurro dopo Cobolli-Passaro, ma servirà una vera e propria impresa per Bellucci.

Carlos Alcaraz ha già conquistato il titolo da queste parti, con l’edizione del 2022 che fu anche il primo Slam vinto in carriera. Al primo turno, il murciano non ha avuto particolari problemi a sbarazzarsi dello statunitense Reilly Opelka. Il numero due al mondo aveva già rotto il ghiaccio nell’inedita formula del doppio misto accanto alla britannica Emma Raducanu. Alcaraz deve farsi perdonare il flop della scorsa stagione, quando qui a New York si fece beffare proprio al secondo turno dall’olandese Botic van de Zandschulp.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Bellucci-Alcaraz?

Il match tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz, valido come secondo turno del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà mercoledì 27 agosto all’1 ora italiana sull’Arthur Ashe. Il match, così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in Italia in diretta tv da SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.

Le migliori quote su Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Le quote sono abbastanza simili su tutti i book che danno per scontata la vittoria di Alcaraz @1.02, come su Sisal, mentre il successo di Bellucci sale fino @19 su Starvegas e @13 su altri operatori come Goldbet.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz

I due tennisti non si sono mai incrociati nel circuito maggiore, né a livello ATP né facendo riferimento ai tornei del Grande Slam. Tuttavia, andando a ritroso nel tempo, un precedente lo troviamo nel primo turno dell’M15 di Manacor, edizione 2020. In quella circostanza a passare il turno fu lo spagnolo, che poi arrivò fino in finale e conquistò il titolo. Da allora ne è passata tanta di acqua sotto i ponti e non vediamo come Bellucci possa impensierire Carlos in questo momento, quindi prendiamo l’handicap sul murciano scommettendo ALCARAZ -7.5 GAMES @1.67 Bet365.

