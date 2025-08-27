Pronostico Jannik Sinner-Alexei Popyrin: secondo turno allo US Open per il numero uno al mondo

Pronostico Sinner-Popyrin 28 agosto 2025
27 Agosto 2025

Ancora un match teoricamente sul velluto per il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che si prepara per il secondo turno allo slam di New York, lo US Open 2025, dove sfiderà l’australiano Alexei Popyrin. Pronostico Sinner-Popyrin 28 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Popyrin 28 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexei Popyrini, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner, vincitore dell’edizione 2024 e quest’anno capace di trionfare agli Australian Open e a Wimbledon, è l’uomo da battere anche a New York, e lo ha subito dimostrato dominando Kopriva al primo turno 

Il numero 1 del mondo sfida l’australiano Alexei Popyrin, n° 36 del mondo (best ranking 19 ad inizio agosto). Anche Popyrin ha iniziato bene lo slam statunitense superando con un netto 3-0 Ruusuvuori al primo round.

Pronostico Sinner-Popyrin 28 agosto 2025

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Popyrin?

Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il secondo turno del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà giovedì 28 agosto. Orario e campo sono ancora da definire. Certa invece la diretta tv su SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Alexei Popyrin

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Ancora una quota micro per Sinner che non va oltre @1.04 su Marathonbet mentre la vittoria di Popyrin si prende fino @13 su Starvegas e @11 sugli altri book come Sisal e Admiralbet.

Jannik Sinner-Alexei Popyrin
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0211.00
1.0411.00
1.0211.00
1.0313.00
1.0211.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexei Popyrin

Jannik Sinner ha affrontato una sola volta Alexei Popyrin in carriera e il precedente è a favore dell’australiano, che nel 2021 si è imposto sulla terra di Madrid 7-6(5) 6-2. Anche in questa sfida non troviamo grande valore di puntata sul match di Sinner, e consigliamo il no bet.

