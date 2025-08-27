Parliamo anche dello slam di tennis femminile dello US Open, dove è impegnata la nostra Jasmine Paolini che nella notte tra mercoledì e giovedì sfiderà Iva Jovic al secondo turno. Pronostico Paolini-Jovic 28 agosto 2025.

Pronostico Paolini-Jovic 28 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jasmine Paolini-Iva Jovic, sfida valida per il secondo turno US Open femminile, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

La finale raggiunta a Cincinnati sembra aver ridato serenità a Jasmine Paolini che ha iniziato lo slam newyorkese superando al primo turno Destanee Aiava per 6-2, 7-6. Battere la numero 61 del mondo oggi significherebbe giungere al 3° turno contro Vondrousova o Kessler.

Iva Jovic, 17enne americana (di chiare origini slave) ha già dato parecchi grattacapi alla nostra numero uno d’Italia già in quel di Indian Wells e ha esordito allo US Open stracciando 2 set a 0 (7-6, 6-3) Sasnovich.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Paolini-Jovic?

La partita tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valida per il secondo turno degli US Open 2025, andrà in scena giovedì 28 agosto non prima delle 01.00 italiane, sul campo Louis Armstrong. La copertura televisiva sarà garantita dai canali Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Le migliori quote su Jasmine Paolini-Iva Jovic

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Paolini favorita @1.33 su Goldbet mentre la vittoria di Jovic si gioca @3.40 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Iva Jovic

Paolini dovrà fare particolare attenzione alla 17enne statunitense, contro cui ha già giocato quest’anno a Indian Wells, vincendo a fatica 7-6 1-6 6-3. La Jovic è una giocatrice di grande talento e ci aspettiamo un bel match da OVER 20.5 GAMES @1.83 Bwin.

