Tra i primi a scendere in campo nella giornata di giovedì a New York, per l’ultimo slam della stagione di tennis, lo US Open, il Lorenzo Musetti, numero 10 al mondo, che sfida l’esperto belga David Goffin al 2° turno. Pronostico Musetti-Goffin 28 agosto 2025.

Pronostico Musetti-Goffin 28 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-David Goffin, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Sul campo del Louis Armstrong Stadium Lorenzo Musetti cerca conferme dopo il buon esordio a New York contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, e in quella che sulla carta è un match alla portata dell’azzurro (Musetti è decimo al mondo, il suo avversario viaggia in 80esima posizione).

Di fronte c’è l’esperto David Goffin che comunque non è da sottovalutare, a sua volta reduce da un confronto durato quattro set contro un altro transalpino, Quentin Halys, battuto 6-7 6-4 6-3 7-5.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Musetti-Goffin?

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX.

Le migliori quote su Lorenzo Musetti-David Goffin

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti nettamente favorito @1.15 praticamente su tutti i bookmakers come Starvegas e Sisal mentre la vittoria di Goffin si gioca @5.40 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-David Goffin

Musetti è in vantaggio per 3-1 nei precedenti: nel 2021 si impose al primo turno del Roland Garros, nel 2022 ebbe la meglio al debutto negli US Open, vinse anche a Torino nel 2024, anno in cui però fu Goffin a prevalere nello scontro più recente, all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai. Andiamo con un match da almeno 4 set, quindi pensiamo che il belga possa portarne a casa almeno uno, perchè per la vittoria continuiamo a preferire Musetti: OVER 3.5 SET @1.83 Bet365.

