Vediamo le analisi con tutto quello che c’è da sapere sullo slam di tennis newyorkese, lo US Open 2025, arrivato al secondo turno, e giovedì sono in campo 3 azzurri, tra cui Flavio Cobolli che sfida il padrone di casa Jenson Brooksby. Pronostico Cobolli-Brooksby 28 agosto 2025.

Pronostico Cobolli-Brooksby28 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Flavio Cobolli-Jenson Brooksby, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Flavio Cobolli ha subito un piccolo calo di performance dopo aver giocato un grande torneo di Wimbledon che lo ha visto spingersi fino ai quarti di finale, i primi raggiunti in carriera in un torneo del Grande Slam. La qualificazione al terzo turno sembra alla portata dell’azzurro che potrebbe così dare vita a un derby con Lorenzo Musetti (che prima deve superare Goffin) al 3° turno. Prima di raggiungere il secondo turno, Cobolli ha dovuto superare a fatica l’amico e connazionale Francesco Passaro, contro il quale ha vinto per 3-2 (7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3), in un derby durato 3 ore e 46 minuti.

Oggi sfida il padrone di casa statunitense Jenson Brooksby, numero 92 al mondo, ma che non è da sottovalutare su questa superficie e infatti arriva da un ottimo Masters 1000 di Cincinnati dove ha raggiunto i sedicesimi di finale, fernato solamente da Karen Khachanov per 2-0 (6-3, 6-3). Al primo turno di questa edizione dello US Open, ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic al quinto set, per 3-2 (6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-4), dopo 3 ore e 49 minuti di match che potrebbero pesare nella sfida contro Cobolli.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Cobolli-Brooksby?

L’appuntamento è per giovedì 28 agosto, sarà il secondo match a partire dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Max (206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX.

Le migliori quote su Flavio Cobolli-Jenson Brooksby

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. L’azzurro è favorito @1.60 su Starvegas per la vittoria mentre il successo dell’americano si gioca @2.40 su Sisal.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Jenson Brooksby

Il 23enne, numero 26 del mondo, ha perso l’unico precedente disputato contro Brooksby: tre anni fa ai 32mi di finale degli Internazionali d’Italia. Entrambi arrivano da due lunghi match, e pur favorendo Cobolli, potrebbe essere un altra maratona logorante, andiamo con OVER 37.5 GAMES @1.85 Bwin.

