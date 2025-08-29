Pronostico Jannik Sinner-Denis Shapovalov: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis US Open 2025

Pronostico Sinner-Shapovalov 30 agosto 2025
29 Agosto 2025

Procede senza intoppi la corsa del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, a Flushing Meadows, con l’altoatesino che si è sbarazzato con facilità dei primi due avversari, e sabato al terzo turno incrocerà le racchette col canadese Denis Shapovalov. Pronostico Sinner-Shapovalov 30 agosto 2025.

Pronostico Sinner-Shapovalov 30 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Denis Shapovalov, sfida valida per il terzo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner vuole chiudere alla grande questo 2025 centrando anche gli US Open, il terzo torneo del Grande Slam in questa stagione. L’italiano, che ha passeggiato nei primi due turni superando Kopriva e Popyrin, entrambi battuti per 3 set a 0.

Di fronte adesso ci sarà il talentuoso canadese Denis Shapovalov (testa di serie numero 27) che dopo il 3-0 all’esordio contro Fucsovics, ha faticato un pò di più al secondo turno contro Royer, battuto in 4 set col risultato di 7-6 3-6 7-6 6-3.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Shapovalov?

Il match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valido per il terzo turno del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà sabato 30 agosto (campo e orario ancora da definire).

La sfida Sinner-Shapovalov così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in Italia in diretta tv da SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Denis Shapovalov

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. 

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Denis Shapovalov

L’unico precedente a livello Atp tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov risale a qualche stagione fa, più precisamente a gennaio 2021 quando il canadese eliminò l’italiano al primo turno degli Australian Open in cinque set (3-6 6-3 6-2 4-6 6-4). Anche per questa sfida quote rasoterra in favore di Jannik, e anche per questo match con l’altoatesino aspettiamo e andiamo di no bet, aspettando match e quote più favorevoli.

