Azzurri spettacolari nell’ultimo slam della stagione di Tennis sul cemento di Flushing Meadows, lo US Open, che al terzo turno vedrà in scena un altro derby italiano, sabato tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Pronostico Musetti-Cobolli 30 agosto 2025.

Pronostico Musetti-Cobolli 30 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Flavio Cobolli, sfida valida per il terzo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Sfida tutta italiana al 3° turno di Flushing Meadows, chi vince andrà per la prima volta nella sua carriera agli ottavi di finale nello Slam newyorchese. Lorenzo Musetti (in top-10 nel ranking ATP e anche testa di serie #10 nel tabellone US Open) si presenta da favorito dopo le vittorie su Mpetshi Perricard e soprattutto il 3-0 su Goffin dove il carrarino ha messo in mostra colpi spettacolari che hanno incendiato il pubblico della Grande Mela.

Flavio Cobolli (n.24 nel seeding) arriva invece da due battaglie vinte entrambe al 5° set, all’esordio contro un altro azzurro, Francesco Passaro, e al secondo turno contro Brooksby.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Musetti-Cobolli?

La sfida Musetti-Cobolli così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in Italia in diretta tv da SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.

Le migliori quote su JLorenzo Musetti-Flavio Cobolli

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Flavio Cobolli

In passato anche compagni di nazionale in Coppa Davis, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si conoscono fin da bambini e si sono affrontati in piccoli tornei giovanili. E adesso per la prima volta nel circuito maggiore i due italiani si ritrovano da avversari. A livello ATP infatti non si registra nessun precedente. Cobolli potrebbe essere stanco, e questo Musetti ci ha incantato, andiamo con MUSETTI -3.5 @1.83 Bet365.

