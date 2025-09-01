Pronostico Jannik Sinner-Alexander Bublik: quote, analisi, guida tv e scommesse sugli ottavi di finale dello US Open 2025

1 Settembre 2025

Torna in campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, in un ottavo di finale da non sottovalutare in quanto sfiderà Alexander Bublik, che è stato l’unico giocatore in grado di batterlo quest’anno oltre a Carlos Alcaraz. Pronostico Sinner-Bublik 1 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Bublik 1 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alexander Bublik, sfida valida per gli ottavo di finale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner torna in campo per avanzare nell’ultimo slam della stagione di tennis, e cerca anche il terzo sigillo Slam di questa sua grande stagione. Dopo aver spazzato via Kopriva e Popyrin in 3 set nei primi turni, il numero 1 al mondo ha faticato più del previsto contro Shapovalov con cui aveva perso il primo set, ma si è riscattato nei successivi 3.

Alexander Bublik è reduce da una striscia clamorosa di 12 vittorie consecutive (non perde dal primo turno di Wimbledon) e abbiamo detto che è stato l’unico giocatore in grado di battere Jannik in questa stagione oltre a Carlos Alcaraz. Nel suo percorso Bublik ha superato in 2 set Cilic e Schoolkate all’inizio, e poi ha dato vita ad una grande sfida contro Tommy Paul battuto al 5° set (7-6 6-7 6-3 6-7 6-1).

Pronostico Sinner-Bublik 1 settembre 2025

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Bublik?

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre. Il match è in programma alle ore 1:00 italiane all’Arthur Ashe Stadium.

La sfida Sinner-Bublik, così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è disponibile anche per gli abbonati a Sky. In streaming il match sarà disponibile sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Alexander Bublik

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Anche in questo caso Sinner è favorito nettamente @1.08 su Goldbet contro Bublik @8.50 su Sisal.

Jannik Sinner-Alexander Bublik
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.078.50
1.079.00
1.067.80
1.087.40
1.087.40

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Bublik

Jannik conduce 4-2 nei precedenti, ma occhio perché Bublik ha vinto l’ultimo incrocio sull’erba di Halle agli ottavi di finale. I due si erano incrociati quest’anno anche ai quarti di finale del Roland Garros, con vittoria di Sinner in 3 set. In generale l’altra vittoria di Bublik in carriera era stata di nuovo sull’erba di Halle. 2-0 sul cemento per Sinner: a Dubai e Miami nel 2021. Giochiamo OVER 32.5 GAMES @1.75.

,
