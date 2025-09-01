Pronostico Lorenzo Musetti-Jaume Munar: le scommesse sugli ottavi di finale dello US Open di tennis del 01-09-2025

Pronostico Musetti-Munar 1 settembre 2025
1 Settembre 2025

Il mese di settembre si apre con gli ottavi di finale dello US Open 2025 di tennis, il primo ottavo raggiunto da Lorenzo Musetti in questo torneo, e ora la sfida è allo spagnolo Jaume Munar. Pronostico Musetti-Munar 1 settembre 2025.

Pronostico Musetti-Munar 1 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Jaume Munar, sfida valida per gli ottavo di finale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è al quarto turno degli US Open, traguardo raggiunto dopo aver superato il connazionale e amico Flavio Cobolli, ritiratosi per infortunio al terzo set. Precedentemente il numero 10 al mondo aveva superato Mpetshi Perricard e Goffin.

Oggi c’è la sfida con lo spagnolo Jaume Munar (44° nel ranking ATP), quest’ultimo capace di raggiungere per la prima volta la seconda settimana in uno Slam. Nel suo percorso Munar ha avuto la meglio su Faria, Diallo e Bergs, match in cui ha concesso in tutto un solo set. Chi vince potrebbe trovare ai quarti di finale Jannik Sinner per un derby azzurro che potrebbe dare un possibile stimolo in più per Musetti.

Pronostico Musetti-Munar 1 settembre 2025

Pronostico Musetti-Munar 1 settembre 2025

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Musetti-Munar?

Il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, valido per gli ottavi di finale degli US Open 2025, è in programma lunedì 1 settembre. Sarà il terzo match di giornata al Louis Armstrong Stadium, il secondo non prima delle ore 19:00 italiane dopo Swiatek-Alexandrova. L’incontro dunque dovrebbe cominciare approssimativamente verso le ore 21:00.

Potrete vedere il match in diretta su Sky Sport Tennis, al 203 (streaming su Sky GO e Non TV) e su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma OTT SupertenniX.

Le migliori quote su Lorenzo Musetti-Jaume Munar

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.42 su Marathonbet mentre la vittoria di Munar si gioca @2.95 su Goldbet.

Lorenzo Musetti-Jaume Munar
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.422.80
1.423.00
1.402.90
1.402.95
1.412.95

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Jaume Munar

Sarà la quarta volta che Musetti e Munar si sfideranno a livello ATP, con un bilancio a favore dello spagnolo per due vittorie a uno. L’unico successo dell’azzurro tuttavia coincide anche con l’unico incrocio tra i due a livello Slam, un successo in tre set da parte del classe 2002 carrarino al secondo turno di Wimbledon 2023. Si tratterà inoltre del secondo incrocio in questa stagione, dopo che l’iberico si è imposto ai quarti dell’ATP 250 di Hong Kong, che rappresenta anche l’unico precedente sul cemento. A questi si aggiungono altri due precedenti a livello Challenger risalenti tra il 2019 e il 2021 sulla terra battuta, entrambi vinti da Munar. Il bilancio complessivo quindi per il momento è di 4-1 per lo spagnolo. Giochiamo OVER 36.5 GAMES @1.75.

,
