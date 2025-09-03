Spettacolo italiano a Flushing Meadows. Un derby azzurro storico per i quarti di finale dello US Open 2025. Mai in passato si era disputato un derby azzurro così avanti in un torneo major, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che entrano nella storia con questo match che siamo andati ad analizzare nel dettaglio. Pronostico Sinner-Musetti 3 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Musetti 3 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, sfida valida per i quarti di finale dello US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner ha concesso un solo set a Denis Shapovalov, battuto poi in rimonta. Per il resto nessuno è riuscito a scalfire il suo dominio, neppure l’ultimo avversario affrontato, ovvero Aleksandr Bublik, l’unico che lo aveva battuto in stagione (oltre ad Alcaraz) e su cui il numero 1 al mondo ha fatto calare la propria vendetta in un dominio da 6-1, 6-1, 6-1. Le altre vittime del percorso americano dell’azzurro sono state Vit Kopriva e Alexei Popyrin.

Lorenzo Musetti si è già superato. Non era mai arrivato fino a questo punto agli US Open, mentre a Wimbledon e al French Open aveva oltrepassato questo step spingendosi fino alla semifinale. Il carrarino hai fatto a sua volta un grande percorso a New York, con una piccola defaillance all’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, poi praticamente percorso netto passando da Goffin a Cobolli fino a Jaume Munar.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Sinner-Musetti?

L’incontro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valido per i quarti di finale del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. Sarà infatti il secondo match dalle ore 1:00 italiane nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium.

La sfida Sinner-Musetti, così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita è disponibile anche per gli abbonati a Sky. In streaming il match sarà disponibile sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Le migliori quote su Jannik Sinner-Lorenzo Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si contendono un posto in semifinale agli US Open e i bookie sono tutti dalla parte del numero 1 del mondo, devastante negli ottavi contro Bublik (appena tre game lasciati all’avversario): il suo successo si gioca a 1,05 su Snai, mentre l’affermazione di Musett è in lavagna fino @15 volte la posta. Il tennista di Carrara non era mai arrivato ai quarti a Flushing Meadows, ma contro Sinner ha perso due volte in altrettanti precedenti senza mai conquistare un set (vinse due anni fa a Barcellona, ma per ritiro): l’ipotesi che Musetti vinca almeno un set è proposta a 2,05, quella che perda tre set a zero vale invece 1,66 volte la posta puntata. Il numero 1 del mondo sotto di un set e poi vincitore della sfida è invece in lavagna a 4,60. Occhio anche a un 6-0 nel corso della partita, opzione fissata a 7 volte la posta, mentre due i due match flash degli ottavi, un finale oltre le 2 ore e mezza di gioco paga 1,85 volte la posta.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Lorenzo Musetti

2-0 Sinner nei precedenti. L’attuale numero uno al mondo ha vinto entrambi i precedenti senza perdere set, nel 2021 ad Anversa (indoor) e nel 2023 ai quarti dei Masters 1000 di Monte-Carlo (terra battuta). Sarà quindi il primo scontro diretto tra i due azzurri sul cemento “outdoor”, oltre che la prima volta in assoluto a distanza di due anni. Inoltre nella sua carriera Jannik Sinner non ha mai perso un singolo match contro un suo connazionale, vantando un record di 15-0 a proprio favore alla vigilia del quarto di finale contro Musetti. Lo Jannik delle ultime uscite sembra ingiocabile, ma l’aria di derby storico potrebbe accendere anche la competitività di Musetti che però ha sempre sofferto l’altoatesino che prendiamo vincente nettamente con handicap: SINNER -7.5 GAMES @1.73, considerando anche che la superficie in cemento non è dalla parte di Lorenzo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.