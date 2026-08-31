La wild card, che sembrava non arrivare, per Stan Wawrinka che si regala un ultimo slam di tennis (ne ha vinti 3 in carriera), lo US Open 2026 che inizierà contro il nostro Matteo Berrettini a Flushing Meadows. Pronostico Berrettini-Wawrinka 31 agosto 2026.

Pronostico Berrettini-Wawrinka 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Stan Wawrinka match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il 2026 di Matteo Berrettini è caratterizzato da una progressiva crescita di rendimento, nonostante alcuni problemi fisici. Dopo un inizio di stagione condizionato da un infortunio agli addominali, il 29enne capitolina ritrova la forma sulla terra battuta, raggiungendo i quarti di finale al French Open, dove è costretto al ritiro contro Matteo Arnaldi per un problema alla gamba sinistra. Tra i momenti più significativi spicca la netta vittoria su Daniil Medvedev a Monte Carlo. A Wimbledon, invece, si ferma al terzo turno, sconfitto al quinto set da Grigor Dimitrov. Nel complesso, il 2026 segna il ritorno di Berrettini ai vertici dei grandi tornei, al netto della già descritta campagna nordamericana sottotono.

Per Stan Wawrinka, il 2026 si è aperto con una nuova risalita nel ranking, favorita dal terzo turno raggiunto agli Australian Open e dai risultati nei tornei successivi, che gli hanno permesso di rientrare tra i primi 100 del mondo. La stagione ha preso però una piega negativa in primavera, con una serie di eliminazioni precoci che lo hanno fatto nuovamente scivolare fuori dalla top 100, senza riuscire a invertire la tendenza negli appuntamenti di rilievo.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Stan Wawrinka

A detenere i diritti di trasmissione degli US Open è Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati. Inoltre, gli incontri andranno in diretta in chiaro su SuperTennis HD.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Stan Wawrinka

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Stan Wawrinka

Quello di Wimbledon 2026 è stato il primo confronto diretto tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. L’azzurro ha avuto la meglio in quattro set, tutti decisi al tie-break, con il punteggio di 6-7(7), 7-6(16), 7-6(7), 7-6(5). Una battaglia durata 4 ore e 19 minuti, nella quale Berrettini ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo parziale e ha poi fatto la differenza nei tre tie-break successivi. Anche se Wawrinka si vorrà congedare nel migliore dei modi dal Major newyorkese, la nostra preferenza va a Berrettini che, sulla lunga distanza dei tre set su cinque dovrebbe averne di più rispetto allo svizzero, tre volte campione Slam, anche se si giochiamo l’Over visto che la quota sul romano non ha valore, e Wawrinka cercherà di dare il massimo nella sua ultima apparizione. Almeno 40 games potremmo vederli.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.80

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.