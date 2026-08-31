Pronostico Luciano Darderi-Harry Wendelken: analisi, guida tv, quote e previsioni tennis, US Open 2026

Pronostico Darderi-Wendelken 31 agosto 2026
Pronostici US Open Tennis
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31 Agosto 2026

Luciano Darderi inizia l’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2026 da Flushing Meadows, da nettamente favorito contro il britannico numero 196 al mondo, Harry Wendelken. Pronostico Darderi-Wendelken 31 agosto 2026.

Pronostico Darderi-Wendelken 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Harry Wendelken match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Dopo i quarti di finale raggiunti a Montreal, il 24enne di Villa Gesell, Luciano Darderi, è calato di rendimento a Cincinnati, dove è stato sconfitto all’esordio da Rinky Hijikata, e Winston-Salem dove ha racimolato un solo game negli ottavi con Botic van de Zandschulp, trasmettendo la netta sensazione di non essere al top dal punto di vista fisico.

Il 24enne britannico Harry Wendelken è reduce da qualificazioni a dir poco sofferte dove è uscito vincitore al set decisivo dalle sfide con Stefano Travaglia, Remy Bertola e Vilius Gaubas, arrivando a quota 37 successi nel 2026 su 58 incontri disputati.

Pronostico Darderi-Wendelken 31 agosto 2026

Pronostico Darderi-Wendelken 31 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Harry Wendelken

Il match di primo turno degli US Open 2026 tra Luciano Darderi e il qualificato britannico Harry Wendelken si gioca oggi, lunedì 31 agosto 2026, come terzo incontro sul Campo 5. L’inizio della partita è previsto indicativamente intorno alle ore 20:30 italiane. Il match è visibile gratuitamente su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 della piattaforma Sky) e su Sky Sport canale 255 o su Sky Sport Max (canale 206).

Migliori quote per Luciano Darderi-Harry Wendelken

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Harry Wendelken
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.303.50
1.333.40
1.323.35
1.303.50
1.323.35

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Harry Wendelken

Duello inedito tra l’italo-argentino numero 22 al mondo, e il britannico al numero 196. CI schieriamo dalla parte di Darderi che però ha una quota troppo bassa nel testa a testa, bisogna muoversi sulla linea di handicap che comunque ci sta per Luciano.

PRONOSTICO: DARDERI -4.5 @1.67

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