Al via l’ultimo slam della stagione di tennis, lo US Open 2026 da Flushing Meadows dove inizia il cammino dell’azzurro Matteo Arnaldi che se la vedrà con l’australiano James Duckworth, reduce da un infortunio a Winston Salem. Pronostico Arnaldi-Duckworth 31 agosto 2026.

Pronostico Arnaldi-Duckworth 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-James Duckworth match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Dopo l’exploit compiuto al Roland Garros, dove ha raggiunto per la prima volta la semifinale in un torneo dello Slam, il 25enne sanremese Matteo Arnaldi non è più riuscito a ripetersi anche a causa di un problema al piede che gli ha impedito di esprimere il suo miglior tennis.

Dall’altra parte, il 34enne aussie James Duckworth si è appena infortunato nella semifinale dell’ATP 250 di Winston-Salem disputata venerdì 28 agosto, alzando bandiera bianca mentre era in svantaggio per 6-4 1-2 con il britannico Arthur Fery.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-James Duckworth

Il match di primo turno degli tra Arnaldi-Duckworth si gioca lunedì 31 agosto 2026, sul Court 10 come secondo incontro in programma. L’inizio è previsto non prima delle ore 19:00 italiane. Il match è visibile gratuitamente su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 della piattaforma Sky) e su Sky Sport canale 255 o su Sky Sport Max (canale 206).

Migliori quote per Matteo Arnaldi-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-James Duckworth

In questo primo confronto diretto tra i due contendenti, esprimiamo una preferenza per Arnaldi perché Duckworth avrà pochissimo tempo a disposizione per recuperare dal problema fisico che l’ha costretto a ritirarsi la settimana scorsa.

PRONOSTICO: ARNALDI @1.57

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