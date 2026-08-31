Pronostico Carlos Alcaraz-Roma Safiullin: analisi, quote e scommesse tennis, US Open del 31-08-2026

Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026
Pronostici US Open Tennis
Avatar
di
31 Agosto 2026

Torna in campo allo US Open 2026 Carlos Alcaraz; con lo spagnolo 7 volte campione slam che esordirà dopo la lunga pausa forzata dall’infortunio, contro il russo Roman Safiullin che lo ha già battuto in passato. Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026.

Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Roma Safiullin match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il 29enne russo Roman Safiullin ha un ruolino di marcia positivo in questa stagione (32-13) in cui ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, sconfitto da Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-3 dopo aver, però, vinto ben sei incontri tra qualificazioni e tabellone principale.

Senza partite ufficiali da metà aprile a causa dell’infortunio al polso destro rimediato all’ATP 500 di Barcellona nel match di 1° turno con Otto Virtanen, il sette volte campione Slam Carlos Alcaraz è tornato in campo in doppio misto a Flushing Meadows con Serena Williams, trasmettendo ovviamente la sensazione di essere arrugginito dopo il lungo stop.

Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026

Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Carlos Alcaraz affronterà Roman Safiullin lunedì 31 agosto, nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, dove il programma prenderà il via alle 17:30 italiane (le 11:30 a New York). Il suo incontro potrebbe cominciare verso le ore 19:00. Questo match così come tutte le altre partite dello US Open 2026, sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e SuperTennis e in streaming sulle piattaforme SkyGo, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Roma Safiullin
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.204.50
1.204.50
1.194.50
1.204.50
1.194.50

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Quello che andrà in scena al primo turno dello US Open 2026 sarà il terzo incontro tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin, che nei precedenti sono sull’1-1. Il russo ha vinto al Rolex Paris Masters 2023 in 6-3 6-4, mentre lo spagnolo si è preso la rivincita alle Olimpiadi di Parigi 2024 in 6-4 6-2. Anche se Alcaraz si è detto ottimista sulle proprie condizioni, riteniamo che Safiullin abbia ugualmente il potenziale per strappargli un set dopo averlo battuto sul veloce a Parigi-Bercy nel 2023.

PRONOSTICO: SAFIULLIN VINCE ALMENO 1 SET @1.60

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Matteo Arnaldi-James Duckworth: analisi e scommesse tennis, slam US Open 2026
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Matteo Arnaldi-James Duckworth: analisi e scommesse tennis, slam US Open 2026
31 Agosto 2026
Pronostico Luciano Darderi-Harry Wendelken: analisi, guida tv, quote e previsioni tennis, US Open 2026
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Luciano Darderi-Harry Wendelken: analisi, guida tv, quote e previsioni tennis, US Open 2026
31 Agosto 2026
Pronostico Matteo Berrettini-Stan Wawrinka: analisi e scommesse primo turno slam di tennis, US Open 2026
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Matteo Berrettini-Stan Wawrinka: analisi e scommesse primo turno slam di tennis, US Open 2026
31 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.