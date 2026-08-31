Torna in campo allo US Open 2026 Carlos Alcaraz; con lo spagnolo 7 volte campione slam che esordirà dopo la lunga pausa forzata dall’infortunio, contro il russo Roman Safiullin che lo ha già battuto in passato. Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026.

Pronostico Alcaraz-Safiullin 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Roma Safiullin match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il 29enne russo Roman Safiullin ha un ruolino di marcia positivo in questa stagione (32-13) in cui ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, sconfitto da Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-3 dopo aver, però, vinto ben sei incontri tra qualificazioni e tabellone principale.

Senza partite ufficiali da metà aprile a causa dell’infortunio al polso destro rimediato all’ATP 500 di Barcellona nel match di 1° turno con Otto Virtanen, il sette volte campione Slam Carlos Alcaraz è tornato in campo in doppio misto a Flushing Meadows con Serena Williams, trasmettendo ovviamente la sensazione di essere arrugginito dopo il lungo stop.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Carlos Alcaraz affronterà Roman Safiullin lunedì 31 agosto, nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, dove il programma prenderà il via alle 17:30 italiane (le 11:30 a New York). Il suo incontro potrebbe cominciare verso le ore 19:00. Questo match così come tutte le altre partite dello US Open 2026, sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e SuperTennis e in streaming sulle piattaforme SkyGo, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Roma Safiullin

Quello che andrà in scena al primo turno dello US Open 2026 sarà il terzo incontro tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin, che nei precedenti sono sull’1-1. Il russo ha vinto al Rolex Paris Masters 2023 in 6-3 6-4, mentre lo spagnolo si è preso la rivincita alle Olimpiadi di Parigi 2024 in 6-4 6-2. Anche se Alcaraz si è detto ottimista sulle proprie condizioni, riteniamo che Safiullin abbia ugualmente il potenziale per strappargli un set dopo averlo battuto sul veloce a Parigi-Bercy nel 2023.

PRONOSTICO: SAFIULLIN VINCE ALMENO 1 SET @1.60

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