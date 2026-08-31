Pronostico Lorenzo Sonego-Alexander Zverev: analisi, quote e scommesse slam di tennis, US Open 2026

Esordio davvero complicato per Lorenzo Sonego che nella notte tra martedì e mercoledì a Flushing Meadows, esordisce all’ultimo slam di tennis dell’anno, lo US Open, contro il tedesco Alexander Zverev che è uno dei grandi favoriti al via, soprattutto vista l’assenza di Sinner. Pronostico Sonego-Zverev 2 settembre 2026.

Pronostico Sonego-Zverev 2 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Alexander Zverev match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Senza Sinner, Alexander Zverev avrà il ruolo di prima testa di serie, con il tedesco chiamato a sfruttare un’occasione importante dopo il trionfo al French Open e la finale raggiunta a Wimbledon. Qualora dovesse avere la meglio sul numero 91 del ranking, Zverev potrebbe trovare Quentin Halys o Facundo Diaz Acosta, mentre al terzo turno la sfida potrebbe essere contro uno tra Alejandro Tabilo, Yannick Hanfmann e Alexei Popyrin. Agli ottavi, invece, potrebbe profilarsi un incrocio con Lorenzo Musetti o Luciano Darderi, mentre nei quarti l’avversario più accreditato è Alex de Minaur, con Rafael Jodar tra le possibili alternative. In semifinale il tedesco potrebbe incrociare Flavio Cobolli, Félix Auger-Aliassime o Taylor Fritz. Dall’altra parte del tabellone, infine, ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Ben Shelton e Daniil Medvedev, possibili avversari nell’ultimo atto.

Lorenzo Sonego è reduce dal torneo di Winston-Salem che lo ha visto fermarsi agli ottavi di finale a seguito della sconfitta rimediata contro James Duckworth. L’azzurro, però, non sta vivendo una stagione particolarmente felice ma anzi il suo bilancio appare piuttosto altalenante con 11 vittorie e 14 ko. Restando sulle esibizioni più recenti, non hanno convinto neppure le prestazioni offerte ai Masters 1000 di Montréal e di Cincinnati. Chissà che non possa essere New York a risvegliare l’orgoglio di Sonny.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Alexander Zverev

Il match è in programma nella notte tra martedì e mercoledì e questa sfida, così come tutte le altre partite dello US Open 2026, sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport e SuperTennis e in streaming sulle piattaforme SkyGo, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Alexander Zverev

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Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Alexander Zverev

Non c’è neanche la storia ad aiutare Lorenzo Sonego che è nettamente sotto nei precedenti contro Alexander Zverev. I due tennisti si sono affrontati ben sei volte dal 2023 a oggi e ha sempre vinto il tedesco. L’ultimo incrocio risale ai trentaduesimi di finale di Pechino del 2025. In un paio di circostanze – United Cup nel 2024 e Halle nel 2025 – l’azzurro è riuscito a trascinare gli incontri al terzo set ma nulla più. Ora al settimo tentativo il piemontese dovrà riuscire a fare bingo tagliando subito la strada al numero due al mondo. Non vediamo come Sonego possa superare il tedesco che prendiamo nettamente avvantaggiato.

PRONOSTICO: ZVEREV -6.5 @1.91

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