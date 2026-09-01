Pronostico Lorenzo Musetti-Arthur Fery: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, slam US Open 2026

Pronostico Musetti-Fery 1 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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1 Settembre 2026

Inizia l’ultimo slam di tennis dell’anno per Lorenzo Musetti, impegnato a Flushing Meadows per il primo turno dello US Open contro un avversario da non sottovalutare, il britannico Arthur Fery. Pronostico Musetti-Fery 1 settembre 2026.

Pronostico Musetti-Fery 1 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Arthur Fery match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il 2026 di Lorenzo Musetti era iniziato nel migliore dei modi, con il primo ingresso in carriera nella top 5 del ranking ATP dopo la finale raggiunta a Hong Kong, dove aveva superato anche Andrej Rublev prima di arrendersi ad Alexander Bublik. Agli Australian Open ha poi confermato il suo ottimo momento spingendosi per la prima volta fino ai quarti di finale di uno Slam, con il successo su Taylor Fritz, prima del ritiro contro Novak Djokovic quando era avanti di due set.Il rientro dopo l’infortunio non è stato altrettanto semplice: dopo l’uscita immediata a Indian Wells, Musetti ha faticato anche sulla terra, fermandosi ai quarti a Barcellona e agli ottavi a Madrid e Roma. Nella capitale italiana la sconfitta contro Casper Ruud è stata accompagnata da un nuovo problema muscolare, che lo ha costretto a saltare French Open e Wimbledon e a uscire dalla top 10.Il ritorno a Washington, oltre due mesi dopo l’ultimo match, ha comunque regalato subito un quarto di finale, perso contro Rafael Jódar: ora New York rappresenta per Musetti l’occasione per ritrovare continuità e provare a riavvicinarsi al livello mostrato nella prima parte dell’anno.

Il 2026 ha rappresentato l’anno della definitiva crescita di Arthur Fery. Agli Australian Open, partendo dalle qualificazioni, ha eliminato al primo turno la testa di serie numero 20 Flavio Cobolli, raggiungendo il suo secondo successo in uno Slam e migliorando il proprio ranking fino al numero 152. A Miami ha fatto il debutto in un Masters 1000, mentre sull’erba è arrivata la svolta: a Queen’s ha raggiunto i primi quarti di finale ATP e poche settimane dopo, grazie a una wild card si è spinto fino alla semifinale di Wimbledon, fermato soltanto da Alexander Zverev. Fery è reduce dalla finale di Winston-Salem, persa contro Ignacio Buse.

Pronostico Musetti-Fery 1 settembre 2026

Pronostico Musetti-Fery 1 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Arthur Fery?

A detenere i diritti di trasmissione degli US Open è Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati. Inoltre, gli incontri andranno in diretta in chiaro su SuperTennis HD.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Arthur Fery

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Arthur Fery
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.273.75
1.243.85
1.243.90
1.273.75
1.243.90

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Arthur Fery

Si tratta di una sfida inedita nel circuito maggiore: Musetti e Fery, infatti, non si sono mai affrontati in precedenza, rendendo ancora più interessante il confronto tra i due giocatori. Fery non è un giocatore da sottovalutare in questo momento per Musetti, e ci aspettiamo un match giocato, da Over total games.

PRONOSTICO: OVER 34,5 GAMES @1.80

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