Flavio Cobolli scende in campo a Flushing Meadows come uno degli italiani da tenere d’occhio nell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2026, che il romano inizierà contro l’argentino Francisco Comesaña. Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026.

Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Francisco Comesana match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

L’azzurro arriva a New York nel momento migliore della sua carriera: reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli ha raggiunto il best ranking al numero 6 ATP e si presenta a Flushing Meadows da testa di serie numero 5. Con l’assenza di Jannik Sinner, sarà lui il principale punto di riferimento del tennis italiano.

Dall’altra parte ci sarà l’argentino Francisco Comesaña, numero 123 del mondo, giocatore aggressivo e solido da fondo campo. Il 25enne conosce già bene l’atmosfera dello Slam newyorkese, avendo raggiunto il terzo turno nell’edizione 2024. Il classe 2000 di Mar del Plata, per un paradosso tra i paradossi, ha negli US Open lo Slam dal maggior rendimento: raggiunse il terzo turno nel 2024 e il secondo nel 2025. Da allora però non è più riuscito a fare risultati significativi, uscendo nuovamente dalla top 100.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Francisco Comesana?

La partita tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena martedì 1° settembre. L’azzurro sul campo del Louis Armstrong Stadium e aprirà lo schedule a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Francisco Comesana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Francisco Comesana

Cobolli è avanti 1-0 nei precedenti. L’unico confronto tra i due risale allo scorso aprile, al Masters 1000 di Montecarlo, dove l’italiano ebbe la meglio sulla terra battuta dopo oltre due ore e mezza di battaglia, imponendosi 7-5, 2-6, 6-3.

PRONOSTICO: OVER 34,5 GAMES @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.