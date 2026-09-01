Pronostico Flavio Cobolli-Francisco Comesana: analisi e scommesse primo turno slam di tennis, US Open 2026

Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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1 Settembre 2026

Flavio Cobolli scende in campo a Flushing Meadows come uno degli italiani da tenere d’occhio nell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2026, che il romano inizierà contro l’argentino Francisco Comesaña. Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026.

Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Francisco Comesana match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

L’azzurro arriva a New York nel momento migliore della sua carriera: reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli ha raggiunto il best ranking al numero 6 ATP e si presenta a Flushing Meadows da testa di serie numero 5. Con l’assenza di Jannik Sinner, sarà lui il principale punto di riferimento del tennis italiano.

Dall’altra parte ci sarà l’argentino Francisco Comesaña, numero 123 del mondo, giocatore aggressivo e solido da fondo campo. Il 25enne conosce già bene l’atmosfera dello Slam newyorkese, avendo raggiunto il terzo turno nell’edizione 2024. Il classe 2000 di Mar del Plata, per un paradosso tra i paradossi, ha negli US Open lo Slam dal maggior rendimento: raggiunse il terzo turno nel 2024 e il secondo nel 2025. Da allora però non è più riuscito a fare risultati significativi, uscendo nuovamente dalla top 100. 

Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026

Pronostico Cobolli-Comesana 1 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Francisco Comesana?

La partita tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena martedì 1° settembre. L’azzurro sul campo del Louis Armstrong Stadium e aprirà lo schedule a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Francisco Comesana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Francisco Comesana
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.224.25
1.204.20
1.214.30
1.224.25
1.214.30

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Francisco Comesana

Cobolli è avanti 1-0 nei precedenti. L’unico confronto tra i due risale allo scorso aprile, al Masters 1000 di Montecarlo, dove l’italiano ebbe la meglio sulla terra battuta dopo oltre due ore e mezza di battaglia, imponendosi 7-5, 2-6, 6-3.

PRONOSTICO: OVER 34,5 GAMES @1.72

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