Pronostico Matteo Berrettini-Mariano Navone: 2° turno slam di tennis, US Open, del 2 settembre 2026

Pronostico Berrettini-Navone 2 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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2 Settembre 2026

Mariano Navone ha eliminato Djokovic al primo turno dello US Open di Tennis, mentre Matteo Berrettini ha fatto fuori un altro mostro sacro, Wawrinka, al suo ultimo slam. Ora i due si scontrano al 2° turno di Flushing Meadows mercoledì. Pronostico Berrettini-Navone 2 settembre 2026.

Pronostico Berrettini-Navone 2 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Mariano Navone match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Il 30enne romano Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka per il secondo Slam consecutivo dopo esserci già riuscito a Wimbledon dove, a differenza di quanto accaduto a New York, aveva lasciato un set allo svizzero.

Dall’altra parte, l’argentino Mariano Navone ha ottenuto il successo più importante della sua carriera, sconfiggendo Novak Djokovic grazie al crollo fisico del serbo a partire dal 4° set; il sudamericano è uno specialista della terra rossa dove si è aggiudicato il primo titolo ATP a Bucarest in questa stagione.

Pronostico Berrettini-Navone 2 settembre 2026

Pronostico Berrettini-Navone 2 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Mariano Navone?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Matteo Berrettini-Mariano Navone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Berrettini-Mariano Navone
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.522.50
1.492.45
1.502.48
1.522.50
1.512.50

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Mariano Navone

Anche se Navone si è aggiudicato il duello più recente sul cemento di Montreal, il romano aveva vinto gli alrtrie 3 scontri e non crediamo che Berrettini si farà nuovamente sorprendere sul veloce per cui ci schieriamo dalla sua parte.

PRONOSTICO: BERRETTINI @1.52

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