Pronostico Carlos Alcaraz-Jaime Faria: analisi, quote e scommesse tennis, 2° turno US Open del 02-09-2026

Pronostico Alcaraz-Faria 2 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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2 Settembre 2026

Carlos Alcaraz ha dimostrato di essere tornato dopo una lunga assenza, subito in grande forma, regolando 3-0 (triplo 6-4) Safiullin al primo turno dello US Open, l’ultimo slam della stagione di tennis, e ora il favorito spagnolo se la vedrà con il portoghese Jaime Faria per un derby della penisola iberica a Flushing Meadows. Pronostico Alcaraz-Faria 2 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Faria 2 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Jaime Faria match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Classe 2003, n. 72 del ranking ATP, Jaime Faria ha uno score impressionante in questa stagione trascorsa soprattutto nei Challenger in cu ha accumulato 47 su 69 partite disputate, l’ultima delle quali arrivata a Flushing Meadows con Jenson Brooksby, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6 (7-4) 4-6 1-6 6-2.

Dall’altra parte però il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz è tornato in campo dopo un’assenza di 139 giorni in singolare alla grande, e ha dimostrato di essere in forma eliminando agevolmente Roman Safiullin con un triplice 6-4 per il successo n. 23 del 2026 a fronte di appena tre sconfitte.

Pronostico Alcaraz-Faria 2 settembre 2026

Pronostico Alcaraz-Faria 2 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Jaime Faria?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Jaime Faria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Jaime Faria
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.107.00
1.077.00
1.087.00
1.107.00
1.087.40

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Jaime Faria

In questo primo confronto diretto, la versione di Alcaraz vista con il russo dovrebbe essere sufficiente per approdare al 3° turno senza nemmeno troppa fatica.

PRONOSTICO: ALCARAZ -6.5 @1.73

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