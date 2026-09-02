Una sfida non scontata attende Luciano Darderi al 2° turno dello US Open 2026, slam di tennis, che lo vedrà di fronte al ceco Dalibor Svrcina che cercherà di metterlo in difficoltà. Pronostico Darderi-Svrcina 3 settembre 2026.

Pronostico Darderi-Svrcina 3 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Dalibor Svrcina match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Pur faticando più del previsto, Luciano Darderi è riuscito a piegare la resistenza di Harry Wendelken, prevalendo con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 7-5 per la vittoria n. 32 su 53 partite disputate nel 2026.

Dall’altra parte, il 23enne ceco Dalibor Svrcina ha piegato il francese Valentin Rojer all’esordio nel main draw dopo aver superato le qualificazioni, imponendosi per 6-4 6-3 5-7 5-7 6-2 al termine di una durissima battaglia.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Dalibor Svrcina?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Dalibor Svrcina

Non si tratta di un match semplice per Darderi che però ci aspettiamo avanzerà a Flushing Meadows. I precedenti lo vedono avanti, ma 3-2, con Svrcina che ha inoltre vinto lo scontro diretto più recente e unico del 2026, al 2° turno di Los Cabos. Ci aspettiamo un match lungo e combattuto dove alla lunga prevarrà Luciano.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.