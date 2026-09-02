Pronostico Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini: derby azzurro al 2° turno dello US Open femminile il 2 settembre 2026

Pronostico Paolini-Stefanini 2 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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2 Settembre 2026

L’Italia ha poca rappresentanza nello slam di tennis femminile dello US Open, e il 2° turno a Flushing Meadows metter di fronte proprio due azzurre, con Jasmine Paolini che parte favorita nel derby con Lucrezia Stefanini. Pronostico Paolini-Stefanini 2 settembre 2026.

Pronostico Paolini-Stefanini 2 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Al rientro in campo dopo uno stop di 59 giorni per un infortunio al piede, la due volte finalista Slam Jasmine Paolini ha faticato più del previsto per sbarazzarsi di Veronika Erjavec all’esordio a Flushing Meadows dove ha prevalso con il punteggio di 6-3 3-6 6-4.

Seconda vittoria nel tabellone principale di uno Slam per la n. 119 della classifica WTA , Lucrezia Stefanini, che dopo aver superato le qualificazioni, ha sorpreso Dayana Yastremska per 6-3 4-6 6-1 all’esordio nel main draw newyorkese.

Pronostico Paolini-Stefanini 2 settembre 2026

Pronostico Paolini-Stefanini 2 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.165.00
1.165.00
1.164.80
1.174.50
1.174.96

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Lucrezia Stefanini

Nel precedente ormai datato 2021 a Courmayeur, sempre sul cemento, Paolini ha superato in 2 set, comunque combattuti (6-4, 7-5), Stefanini, nell’ultimo scontro diretto tra le due tenniste azzurre. La maggior esperienza di Paolini ci spingono a credere che la numero 21 del WTA, sebben lontana dalla sua miglior forma, possa vincere ed avanzare contro la Stefanini che però decidiamo di appoggiare con handicap in appoggio anche se puntiamo più bassi rispetto al solito e al torneo maschile dove ci sentiamo maggiormente a nostro agio.

PRONOSTICO: STEFANINI +5.5 @1.94 (1/2 stake)

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