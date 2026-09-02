Al 2° turno dello slam di Tennis americano, Mattia Bellucci incontra uno dei beniamini di casa a Flushing Meadows, per lo US Open, ovvero Taylor Fritz che si presenta nettamente favorito contro l’azzurro. Pronostico Bellucci-Fritz 3 settembre 2026.

Pronostico Bellucci-Fritz 3 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Taylor Fritz match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Finalista nell’edizione 2024, quando fu sconfitto in tre set da Jannik Sinner, il 28enne californiano Taylor Fritz ha un ottimo ruolino di marcia quest’anno (32-15) nonostante un fastidioso problema al ginocchio.

Dall’altra parte, il mancino di Busto Arsizio, Mattiaz Bellucci, ha recuperato dall’infortunio rimediato in allenamento a Wimbledon ed è reduce da una facile vittoria a New York con Zsombor Piros per 6-4 6-2 6-0.

Guida TV Tennis: dove vedere Mattia Bellucci-Taylor Fritz?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Mattia Bellucci-Taylor Fritz

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Taylor Fritz

Un solo precedente tra i due, ed è avvenuto proprio quest’anno, sull’erba di Stoccarda dove Bellucci ha dato del filo da torcere a Fritz, perdendo dopo 3 set combattuti che lo vedevano anche in vantaggio (5-7 7-5 7-5), ma per questa sfida non vediamo come l’azzurro possa superare lo statunitense.

PRONOSTICO: FRITZ -5.5 @1.67

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.