Un esordio rischio per Flavio Cobolli che ha rimontato da sotto 0-2 al primo turno contro Comesana, e ora spera in un 2° turno allo US Open più agevole contro Tristan Schoolkate. Pronostico Cobolli-Schoolkate 3 settembre 2026.

Pronostico Cobolli-Schoolkate 3 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Tristan Schoolkate match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Capace di strappare un set a Sinner all’Australian Open 2025, il n. 180 della classifica ATP, Tristan Schoolkate, ha uno score positivo (28-23) nel 2026 grazie anche alle quattro partite vinte tra qualificazioni e tabellone principale a Flushing Meadows.

Dall’altra parte, il n. 6 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, ha rischiato grosso contro l’argentino Francisco Comesana, prevalendo in rimonta dopo aver recuperato per la prima volta in carriera due set di svantaggio.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Tristan Schoolkate?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Tristan Schoolkate

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Tristan Schoolkate

I due non si sono mai affrontati ma riteniamo che Cobolli salirà di colpi rispetto al 1° turno, superando lo scoglio Schoolkate senza rischiare come ha fatto con Comesana.

PRONOSTICO: COBOLLI -5.5 @1.62

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.