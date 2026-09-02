Pronostico Lorenzo Musetti-Dane Sweeny: analisi e scommesse slam di tennis, US Open del 3 settembre 2026

Pronostico Musetti-Sweeny 3 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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2 Settembre 2026

Ottimo esordio di Lorenzo Musetti a Flushing Meadows, dove il carrarino ha spazzato via Fery e ora parte con i favori del pronostico anche al 2° turno dello US Open che giocherà contro l’australiano numero 123 al mondo, Dane Sweeny. Pronostico Musetti-Sweeny 3 settembre 2026.

Pronostico Musetti-Sweeny 3 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Dane Sweeny match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Classe 2001, il n. 123 del ranking ATP Dane Sweeny ha approfittato del ritiro di Corentin Moutet, arresosi mentre era in svantaggio per 7-6 (7-4) 6-4 3-0: in questa stagione, l’aussie ha uno score di poco superiore al 50% di vittorie: 25-22.

Dall’altra parte Lorenzo Musetti ha dimostrato di essere in buona salute, superando il semifinalista di Wimbledon 2026, Arthur Fery, con il punteggio di 6-3 6-3 7-5.

Pronostico Musetti-Sweeny 3 settembre 2026

Pronostico Musetti-Sweeny 3 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Dane Sweeny?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Dane Sweeny

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

orenzo Musetti-Dane Sweeny
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.107.00
1.077.00
1.087.00
1.107.00
1.087.40

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Dane Sweeny

In questo primo confronto diretto tra i due tennisti, esprimiamo una convinta preferenza per Musetti, superiore all’avversario in ogni condizione di gioco e non ci aspettiamo grandi sorprese per un match abbastanza veloce come è stato il primo d’esordio per il carrarino.

PRONOSTICO: UNDER 30.5 GAMES @1.66

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