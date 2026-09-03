Pronostico Carlos Alcaraz-Yibing Wu: analisi e scommesse tennis, 3° turno US Open del 4 settembre 2026

Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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3 Settembre 2026

Continua lo slam americano di Carlos Alcaraz che dopo aver perso il primo set con Faria, ha dominato il portoghese, approdando al 3° turno dello US Open dove ora affronterà il cinese Yibing Wu che ha già superato a Shanghai nel 2024. Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Yibing Wu match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Classe 1999, il giocatore cinese Yibing Wu occupa la posizione n. 113 del ranking ATP grazie a un buon ruolino di marcia in questa stagione (26-18), senza dimenticare il percorso netto a New York dove ha eliminato Adam Walton con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-2 7-5 e l’australiano James Duckworth per 7-5 6-3 6-1.

Primo set perso del torneo per il 23enne murciano Carlos Alcaraz che ha comunque offerto una prestazione di livello contro il portoghese Jaime Faria, piegato in rimonta per 4-6 6-0 6-3 6-2 per la vittoria n. 24 del 2026 a fronte di tre sole sconfitte.

Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026

Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Yibing Wu?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Yibing Wu

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Yibing Wu
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.087.50
1.057.80
1.068.20
1.079.00
1.087.60

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Yibing Wu

Wu a Wimbledon 2026 dove ha strappato un set a Novak Djokovic ma non pensiamo che riuscirà ad impensierire Alacarz su cui torniamo a giocare con handicap vincente, come avevamo fatto contro Faria, una giocata che abbiamo anche incassato dopo la paura nel primo set perso dal murciano. Nell’unico precedente del 2024 a Shanghai, Alcaraz superò in 2 set Wu (7-6, 6-3).

PRONOSTICO: ALCARAZ -6,5 @1.67

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