Continua lo slam americano di Carlos Alcaraz che dopo aver perso il primo set con Faria, ha dominato il portoghese, approdando al 3° turno dello US Open dove ora affronterà il cinese Yibing Wu che ha già superato a Shanghai nel 2024. Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Wu 4 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Yibing Wu match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Classe 1999, il giocatore cinese Yibing Wu occupa la posizione n. 113 del ranking ATP grazie a un buon ruolino di marcia in questa stagione (26-18), senza dimenticare il percorso netto a New York dove ha eliminato Adam Walton con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-2 7-5 e l’australiano James Duckworth per 7-5 6-3 6-1.

Primo set perso del torneo per il 23enne murciano Carlos Alcaraz che ha comunque offerto una prestazione di livello contro il portoghese Jaime Faria, piegato in rimonta per 4-6 6-0 6-3 6-2 per la vittoria n. 24 del 2026 a fronte di tre sole sconfitte.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Yibing Wu?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Yibing Wu

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Yibing Wu

Wu a Wimbledon 2026 dove ha strappato un set a Novak Djokovic ma non pensiamo che riuscirà ad impensierire Alacarz su cui torniamo a giocare con handicap vincente, come avevamo fatto contro Faria, una giocata che abbiamo anche incassato dopo la paura nel primo set perso dal murciano. Nell’unico precedente del 2024 a Shanghai, Alcaraz superò in 2 set Wu (7-6, 6-3).

PRONOSTICO: ALCARAZ -6,5 @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.